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Posted 6 ноября, 05:03

Published 6 ноября, 05:03

Modified 6 ноября, 05:06

Updated 6 ноября, 05:06

Ледовый городок пользуется большой популярностью у новосибирцев

В Новосибирске стала известна стоимость ледового городка на набережной

6 ноября 2024, 05:03
Фото: atas.info. Ледовый городок пользуется большой популярностью у новосибирцев
Активисты считают траты на развлекательный комплекс завышенными и уже обратились в прокуратуру.

Муниципальное учреждение «Дирекция городских парков» без проведения конкурса заключило договор с единственным поставщиком на «временное владение и пользование аттракционом „Ледовой городок“ (парк „Михайловская набережная“)». Как следует из материалов сайта госзакупок, стоимость контракта составляет 21 млн рублей. Срок исполнения договора с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

На числа обратила внимание гражданская активистка Елена Гавровская. По ее мнению, эти даты не соответствуют реальному времени работы ледового городка.

«Срок истечения исполнения контракта указан некорректно. Считаю, что аренда должна быть уменьшена как минимум на два месяца, а сумма контракта должна быть меньше соответственно на 7 миллионов рублей. Прошу провести проверку и обеспечить сохранение бюджетных средств», — говорится в обращении, которое общественница направила в прокуратуру Новосибирской области.

Судя по данным паблика «Ледовый городок на Михайловской набережной» в социальной сети ВКонтакте, в 2201 году городок завершил работу 12 марта, в 2022 — 7 марта, а в 2023 году и вовсе был закрыт 25 февраля.

Почти час в очереди нужно отстоять, чтобы попасть в Ледовый городок в Новосибирске
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