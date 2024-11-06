В Новосибирске услуги шиномонтажа за год подорожали почти на 20%

Спрос на шиномонтажные услуги в городе снизился: количество обращений уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Это сопоставимо с общероссийской тенденцией, где число покупок в данной сфере сократилось на 16%. Услуга сезонного хранения шин также подорожала и в среднем обходится в 3040 рублей, что на 13% выше, чем годом ранее. При этом число заказов на хранение уменьшилось на 12%.