В Новосибирске услуги шиномонтажа за год подорожали почти на 20%

Posted 6 ноября, 06:39
Published 6 ноября, 06:39
Modified 6 ноября, 06:41
Updated 6 ноября, 06:41
В среднем, замена комплекта шин для легкового автомобиля здесь обходится в 2730 рублей, тогда как по России аналогичная услуга стоит 2670 рублей. Эти данные представила платформа «Чек Индекс» в ответ на запрос от издания Infopro54.
Спрос на шиномонтажные услуги в городе снизился: количество обращений уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Это сопоставимо с общероссийской тенденцией, где число покупок в данной сфере сократилось на 16%. Услуга сезонного хранения шин также подорожала и в среднем обходится в 3040 рублей, что на 13% выше, чем годом ранее. При этом число заказов на хранение уменьшилось на 12%.
Москвичи платят еще больше: средний чек на шиномонтаж в столице составляет 3180 рублей, что на 21% превышает прошлогодние значения. Несмотря на это, количество обращений в шиномонтажные сервисы Москвы снизилось на 19%, что также свидетельствует о заметном падении спроса. Сезонное хранение шин обходится москвичам в 3460 рублей — на 11% выше по сравнению с прошлым годом.