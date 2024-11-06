В Новосибирской области мертвыми нашли четверых человек

Posted 6 ноября, 11:03
Published 6 ноября, 11:03
Modified 6 ноября, 11:05
Updated 6 ноября, 11:05
Согласно опубликованной статистике, из общего числа пропавших удалось найти живыми 69 человек, а четверых, к сожалению, обнаружили погибшими. Еще четверым найденным волонтеры помогли вернуть связь с родственниками.
Статус «родные найдены» присваивается тем, кто, будучи найден, не в состоянии вспомнить информацию о себе: возраст, имя, адрес проживания. В подобных случаях волонтеры ведут поиски родственников, чтобы вернуть человеку дом.
По всему региону поиски продолжаются, волонтеры распространяют ориентировки, организуют выезды на места возможного нахождения пропавших и проверяют новые свидетельства. Добровольцы напоминают жителям о необходимости незамедлительного обращения в полицию, если их близкие исчезли при подозрительных обстоятельствах. Скорая реакция может стать определяющим фактором в успешности спасательных операций.
Октябрь стал напряжённым месяцем для отряда «ЛизаАлерт» по всей России: по данным волонтеров, за месяц они отработали 4173 заявки. В результате 2732 человека удалось найти живыми, а 205 — погибшими. На 155 заявок отреагировали как на обратный поиск, когда волонтёры помогают идентифицировать человека, не помнящего своей семьи или адреса.