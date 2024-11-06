В Новосибирской области мертвыми нашли четверых человек

Октябрь стал напряжённым месяцем для отряда «ЛизаАлерт» по всей России: по данным волонтеров, за месяц они отработали 4173 заявки. В результате 2732 человека удалось найти живыми, а 205 — погибшими. На 155 заявок отреагировали как на обратный поиск, когда волонтёры помогают идентифицировать человека, не помнящего своей семьи или адреса.