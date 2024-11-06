atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 11:03

Published 6 ноября, 11:03

Modified 6 ноября, 11:05

Updated 6 ноября, 11:05

Поисковые действия

В Новосибирской области мертвыми нашли четверых человек

6 ноября 2024, 11:03
Фото: 1MI. Поисковые действия
В октябре волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» провели 110 операций по заявкам о пропаже людей в Новосибирской области. Четверых из пропавших обнаружили мертвыми.

Согласно опубликованной статистике, из общего числа пропавших удалось найти живыми 69 человек, а четверых, к сожалению, обнаружили погибшими. Еще четверым найденным волонтеры помогли вернуть связь с родственниками.

Справка

Статус «родные найдены» присваивается тем, кто, будучи найден, не в состоянии вспомнить информацию о себе: возраст, имя, адрес проживания. В подобных случаях волонтеры ведут поиски родственников, чтобы вернуть человеку дом.

По всему региону поиски продолжаются, волонтеры распространяют ориентировки, организуют выезды на места возможного нахождения пропавших и проверяют новые свидетельства. Добровольцы напоминают жителям о необходимости незамедлительного обращения в полицию, если их близкие исчезли при подозрительных обстоятельствах. Скорая реакция может стать определяющим фактором в успешности спасательных операций.

Октябрь стал напряжённым месяцем для отряда «ЛизаАлерт» по всей России: по данным волонтеров, за месяц они отработали 4173 заявки. В результате 2732 человека удалось найти живыми, а 205 — погибшими. На 155 заявок отреагировали как на обратный поиск, когда волонтёры помогают идентифицировать человека, не помнящего своей семьи или адреса.

Мать похитила сына и увезла его от отца за тысячи километров: что стало с ребенком
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшую сибирячку нашли погибшей в Турции — что известноПенсионерку нашли мертвой на Гусинобродском шоссе в НовоибирскеТело женщины нашли в центре Новосибирска рядом с НОВАТом
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Смерть#Волонтеры#Поиски#Пропавшие люди
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика