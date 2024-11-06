atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 09:17

Published 6 ноября, 09:17

Modified 6 ноября, 09:19

Updated 6 ноября, 09:19

В Экспоцентре представлена современная техника, материалы и технологии для сельского хозяйства

В Новосибирской области начал работу Агропродовольственный форум

6 ноября 2024, 09:17
Фото: nso.ru. В Экспоцентре представлена современная техника, материалы и технологии для сельского хозяйства
Главной темой Агрофорума, который будет проходить с 6 по 8 ноября станет «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности», сообщили в региональном правительстве.

Участников, организаторов и гостей форума приветствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов.

Андрей Травников подчеркнул: популярность этой площадки, на которой аграрии обмениваются передовым опытом и ищут оптимальные пути дальнейшего развития, с каждым годом растет.

«Сегодняшняя повестка форума, в первую очередь, будет посвящена теме, как будем дальше развиваться. Желаю, чтоб мы нашли новые ответы на этот вопрос. Всем участникам — интересных контактов, нового партнёрства, новых идей, проектов», — обратился к участникам и гостям Агрофорума глава Новосибирской области.

По словам Андрея Травниковая, один из главных вопросов — как минимизировать влияние погодных условий на результаты работы селян.

В ходе работы форума подведут итоги текущего аграрного сезона и определят планы на следующий сельскохозяйственный год. Особое внимание будет направлено на реализацию практических решений в информационных системах, применение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в аграрной сфере.

Также в эти дни на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр» проходит крупнейшая международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья демонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для сельского хозяйства.

Новосибирской область налаживает обмен урожаями с Узбекистаном
Узнать подробнее
Читайте также:
Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим ЧС в Новосибирской областиСтудентов-аграриев направят на практику в сельхозпредприятия Новосибирской области400 единиц новой сельхозтехники получили аграрии Новосибирской области
#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Аграрии#Экспоцентр#Агропродовольственный форум
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика