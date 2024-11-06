В Новосибирской области начал работу Агропродовольственный форум

Posted 6 ноября, 09:17
Published 6 ноября, 09:17
Modified 6 ноября, 09:19
Updated 6 ноября, 09:19
Участников, организаторов и гостей форума приветствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов.
Андрей Травников подчеркнул: популярность этой площадки, на которой аграрии обмениваются передовым опытом и ищут оптимальные пути дальнейшего развития, с каждым годом растет.
«Сегодняшняя повестка форума, в первую очередь, будет посвящена теме, как будем дальше развиваться. Желаю, чтоб мы нашли новые ответы на этот вопрос. Всем участникам — интересных контактов, нового партнёрства, новых идей, проектов», — обратился к участникам и гостям Агрофорума глава Новосибирской области.
По словам Андрея Травниковая, один из главных вопросов — как минимизировать влияние погодных условий на результаты работы селян.
В ходе работы форума подведут итоги текущего аграрного сезона и определят планы на следующий сельскохозяйственный год. Особое внимание будет направлено на реализацию практических решений в информационных системах, применение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в аграрной сфере.
Также в эти дни на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр» проходит крупнейшая международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья демонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для сельского хозяйства.