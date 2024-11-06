В Новосибирской области начал работу Агропродовольственный форум

В ходе работы форума подведут итоги текущего аграрного сезона и определят планы на следующий сельскохозяйственный год. Особое внимание будет направлено на реализацию практических решений в информационных системах, применение беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в аграрной сфере.