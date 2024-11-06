Вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России

Posted 6 ноября, 09:31
Published 6 ноября, 09:31
Modified 6 ноября, 09:33
Updated 6 ноября, 09:33
На инфекцию пожаловалась в Калужской, Ижевской, Брянской и Владимирской областях, Подмосковье, Татарстане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве, пишет 360.ru.
При этом в Минздраве Ижевской области заявили об отсутствии вспышек инфекции в регионе. В ведомстве отметили, что частные случае заболеваний лечат по рекомендациям.
Среди симптомов вируса Коксаки выделили жидкий стул, сыпь, боль в горле, насморк, кашель и повышение температуры. Также у некоторых туристов после курортов Турции заметили тошноту и лихорадку, традиционно связанные с кишечными инфекциями.