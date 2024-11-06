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Posted 6 ноября, 09:31

Published 6 ноября, 09:31

Modified 6 ноября, 09:33

Updated 6 ноября, 09:33

Вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России

6 ноября 2024, 09:31
У детей в детских садах и школах как минимум девяти регионов России обнаружили подозрения на вирус Коксаки. Об этом сообщили «Известия».

На инфекцию пожаловалась в Калужской, Ижевской, Брянской и Владимирской областях, Подмосковье, Татарстане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве, пишет 360.ru.

При этом в Минздраве Ижевской области заявили об отсутствии вспышек инфекции в регионе. В ведомстве отметили, что частные случае заболеваний лечат по рекомендациям.

Среди симптомов вируса Коксаки выделили жидкий стул, сыпь, боль в горле, насморк, кашель и повышение температуры. Также у некоторых туристов после курортов Турции заметили тошноту и лихорадку, традиционно связанные с кишечными инфекциями.

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