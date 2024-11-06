Вирус Коксаки приближается к Новосибирской области

Posted 6 ноября, 12:34
Published 6 ноября, 12:34
Modified 6 ноября, 12:36
Updated 6 ноября, 12:36
Вирус зарегистрировади у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, а также Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей и Удмуртии. Медицинские службы в этих субъектах находятся в режиме повышенной готовности. Специалисты из Роспотребнадзора начали мониторинг случаев энтеровирусной инфекции и проводят регулярные утренние осмотры в школах и детских садах.
Вирус Коксаки проявляется симптомами, напоминающими ОРВИ: повышенная температура, кашель, боль в горле, сыпь и диарея. Роспотребнадзор обращает внимание, что особенно уязвимы к инфекции дети и пожилые люди, а массовое заражение возможно в местах большого скопления людей, таких как курорты и бассейны. Среди случаев заражения, предположительно, есть туристы, вернувшиеся из Турции, где в ноябре в турецком Белеке наблюдались аналогичные случаи с российскими отдыхающими.
Специалисты предупреждают, что вирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путями — через загрязнённую воду, пищу и бытовые предметы. Коксаки известен своей устойчивостью в окружающей среде, поэтому Роспотребнадзор инициировал горячую линию для сбора данных о симптомах, что позволит оценить масштабы заболевания и его очаги.