Вирус Коксаки приближается к Новосибирской области

Вирус Коксаки проявляется симптомами, напоминающими ОРВИ: повышенная температура, кашель, боль в горле, сыпь и диарея. Роспотребнадзор обращает внимание, что особенно уязвимы к инфекции дети и пожилые люди, а массовое заражение возможно в местах большого скопления людей, таких как курорты и бассейны. Среди случаев заражения, предположительно, есть туристы, вернувшиеся из Турции, где в ноябре в турецком Белеке наблюдались аналогичные случаи с российскими отдыхающими.