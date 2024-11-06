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Posted 6 ноября, 10:16

Published 6 ноября, 10:16

Modified 6 ноября, 10:18

Updated 6 ноября, 10:18

Мужчина погиб

Водитель погиб в ДТП, перевернувшись с трассы в Новосибирской области

6 ноября 2024, 10:16
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области водитель погиб в дорожно-транспортном происшествии, разбившись на трассе, сообщили в ГАИ.

Все произошло в Тогучинском районе. Мужчина управлял автомобилем Toyota Corona Premio. Он двигался со стороны села Степногутово до Тогучина.

Внезапно водитель съехал с трассы в кювет и перевернулся. Удар был такой мощности, что автомобилист погиб. Это был 42-летний мужчина.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ. Выясняются все детали происшествия.

В Тогучине будут судить женщину, которая сбила подростка на мопеде.

Видео: ГАИ.
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Тогучин#Тогучинский район
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