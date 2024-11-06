Водитель погиб в ДТП, перевернувшись с трассы в Новосибирской области

Posted 6 ноября, 10:16
Published 6 ноября, 10:16
Modified 6 ноября, 10:18
Updated 6 ноября, 10:18
Все произошло в Тогучинском районе. Мужчина управлял автомобилем Toyota Corona Premio. Он двигался со стороны села Степногутово до Тогучина.
Внезапно водитель съехал с трассы в кювет и перевернулся. Удар был такой мощности, что автомобилист погиб. Это был 42-летний мужчина.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ. Выясняются все детали происшествия.
В Тогучине будут судить женщину, которая сбила подростка на мопеде.