Врач Островская советует включить в осенний рацион клюкву, инжир и хурму

«Осенние фрукты и ягоды, так же как их летние „аналоги“, содержат много клетчатки, полезной для работы ЖКТ и поддержания баланса кишечной микрофлоры. Они богаты витаминами и микроэлементами. Гранат, к примеру, содержит большое количество антиоксидантов и полифенолов, которые замедляют старение и улучшают состояние кожи. Есть в плодах граната и полезные микроэлементы: кальций, магний, марганец, фосфор, йод, натрий. Благодаря питательному составу гранат помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, регулировать водно-солевой баланс», — рассказала эксперт.