Выдающиеся россияне стали участниками марафона «Знание. Первые» в Москве

Примечательно, что первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года, став символом перезагрузки общества «Знание». За четыре года в рамках перезагрузки было проведено семь марафонов, объединивших свыше 80 тысяч участников, более 700 спикеров, а их трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.