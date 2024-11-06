Выдающиеся россияне стали участниками марафона «Знание. Первые» в Москве

Posted 6 ноября, 17:01
Published 6 ноября, 17:01
Modified 6 ноября, 18:19
Updated 6 ноября, 18:19
Участниками марафона были выдающиеся государственные деятели, лидеры деловых кругов, науки, культуры, журналистики, спорта и герои страны. Проект реализуется при поддержке правительства Москвы.
На центральной площадке события, которой стал московский «Манеж», в День народного единства для участия в марафоне собрались спикеры из Архангельска, Нижнего Новгорода, Пятигорска, Сочи, Томска, Ханты-Мансийска, Якутска и Луганска. Об этом сообщает 56orb.ru.
Лекции, интервью, открытые диалоги, мастер-классы в рамках марафона были посвящены раскрытию возможностей для самореализации, созидания и творчества молодежи в России.
В выставочный зал «Манеж» пригласили представителей всех 89 регионов России. На встрече с молодежью собрались государственные деятели: заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместители председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев и многие другие.
На повестке обсуждения у спикеров и участников марафона оказались такие темы, как внешние вызовы, возникшие перед страной, перспективы искусственного интеллекта, освоение космоса, развитие современного агропромышленного комплекса, экологичный транспорт будущего, культура для молодежи, правила успешного инвестирования, навыки продюсирования будущего. Важное место на полях марафона заняла тема современной истории и героических подвигов соотечественников. О защите Родины ради ее будущего рассказали герой России Сергей Хайрудинов, военные корреспонденты НТВ Алексей Ивлиев и ВГТРК Андрей Руденко.
Генеральным партнером марафона стала особая экономическая зона «Алабуга», где заняты около 40 заводов-резидентов, а общее количество сотрудников превысило 17 тысяч человек. В рамках программы «100 Лидеров» молодые специалисты предоставляют разнообразные возможности для карьерного роста.
Примечательно, что первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года, став символом перезагрузки общества «Знание». За четыре года в рамках перезагрузки было проведено семь марафонов, объединивших свыше 80 тысяч участников, более 700 спикеров, а их трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.