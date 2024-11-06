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Posted 6 ноября, 09:16

Published 6 ноября, 09:16

Modified 6 ноября, 09:18

Updated 6 ноября, 09:18

Злоумышленники хотели дать взятку

За взятку пограничнику в аэропорту арестовали двух жителей Новосибирска

6 ноября 2024, 09:16
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Злоумышленники хотели дать взятку
В Новосибирске арестовали злоумышленников, которые решили дать взятку в аэропорту пограничнику, о чем сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении.

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый с подельником якобы договорился передать взятку должностному лицу, работающему в аэропорту Толмачево.

Новосибирец подыскал нужного сотрудника, работающего на границе, а второй передал ему взятку. Сделано это было с целью пропустить двух иностранцев из Сирии через границу.

Однако должностное лицо от взятки отказался, а злоумышленников задержали. Возбуждено дело по факту дачи взятки группой лиц. Подозреваемых арестовали. Дело расследуют следователи.

Ранее ФСБ арестовала оперативника из отдела борьбы с коррупцией. Его подозревают в получении взятки.

Взятки и вымогательство: за что в Новосибирске задерживали борцов с коррупцией
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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Взятка
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