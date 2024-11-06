За взятку пограничнику в аэропорту арестовали двух жителей Новосибирска

Posted 6 ноября, 09:16
Published 6 ноября, 09:16
Modified 6 ноября, 09:18
Updated 6 ноября, 09:18
По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый с подельником якобы договорился передать взятку должностному лицу, работающему в аэропорту Толмачево.
Новосибирец подыскал нужного сотрудника, работающего на границе, а второй передал ему взятку. Сделано это было с целью пропустить двух иностранцев из Сирии через границу.
Однако должностное лицо от взятки отказался, а злоумышленников задержали. Возбуждено дело по факту дачи взятки группой лиц. Подозреваемых арестовали. Дело расследуют следователи.
Ранее ФСБ арестовала оперативника из отдела борьбы с коррупцией. Его подозревают в получении взятки.