atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 10:53

Published 6 ноября, 10:53

Modified 6 ноября, 10:55

Updated 6 ноября, 10:55

Дом изнутри

Замглавы района в Новосибирской области осудили за превышение полномочий

6 ноября 2024, 10:53
Фото: УФСБ по Новосибирской области. Дом изнутри
Суд Новосибирской области лишил заместителя главы Кыштовского района Сергея Голикова права занимать руководящие посты в органах местного самоуправления на полтора года за историю с незаконным домом.

Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, Сергей Голиков, занимая должности начальника отдела капитального строительства и заместителя главы районной администрации, санкционировал выдачу субсидии одному из местных жителей для строительства жилого дома. Несмотря на то, что объект не был завершен и не прошел официальную приемку, чиновник подписал акты, подтверждающие окончание строительства. В результате этой махинации гражданин незаконно получил денежные средства из бюджета.

Нарушения были обнаружены региональным Управлением ФСБ. Специалисты установили, что чиновник знал о фальсификации, но сознательно пошел на подписание фиктивных документов. Данные о противозаконных действиях Голикова послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд признал Голикова виновным и вынес решение о запрете на полтора года занимать должности в органах местного самоуправления, которые связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Более 36 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска с одного из крупнейших застройщиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Назван топ-5 застройщиков в Новосибирской областиРынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставкиНовосибирские аналитики выяснили, где бизнес платит за недвижимость больше всего
#Алина Гурицкая#Политика#Суд#Уголовное дело#ФСБ#Коррупция#Превышение полномочий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика