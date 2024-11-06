Замглавы района в Новосибирской области осудили за превышение полномочий

Posted 6 ноября, 10:53
Published 6 ноября, 10:53
Modified 6 ноября, 10:55
Updated 6 ноября, 10:55
Чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, Сергей Голиков, занимая должности начальника отдела капитального строительства и заместителя главы районной администрации, санкционировал выдачу субсидии одному из местных жителей для строительства жилого дома. Несмотря на то, что объект не был завершен и не прошел официальную приемку, чиновник подписал акты, подтверждающие окончание строительства. В результате этой махинации гражданин незаконно получил денежные средства из бюджета.
Нарушения были обнаружены региональным Управлением ФСБ. Специалисты установили, что чиновник знал о фальсификации, но сознательно пошел на подписание фиктивных документов. Данные о противозаконных действиях Голикова послужили основанием для возбуждения уголовного дела.
Суд признал Голикова виновным и вынес решение о запрете на полтора года занимать должности в органах местного самоуправления, которые связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.