Женятся, но не рожают: Росстат опубликовал тревожные демографические данные

В то же время, данные по бракам и разводам демонстрируют положительные сдвиги. В 2024 году жители Новосибирской области стали чаще заключать брачные союзы и реже разводиться. В первые восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 13 490 браков, что на 669 больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество разводов, напротив, снизилось: в 2023 году их насчитывалось 9 362, а в 2024 году — 8 585.