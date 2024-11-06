Женятся, но не рожают: Росстат опубликовал тревожные демографические данные

Posted 6 ноября, 05:58
Published 6 ноября, 05:58
Modified 6 ноября, 06:01
Updated 6 ноября, 06:01
За период с января по август 2024 года в области умерли 24 856 человек, что на 1 206 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время число новорожденных сократилось с 17 516 в 2023 году до 16 683 в 2024-м.
Новосибирскстат фиксирует неутешительные показатели естественного прироста населения. В период с января по август естественная убыль населения составила 8 173 человека, что указывает на преобладание смертей над рождением новых граждан. На каждую тысячу жителей региона приходится лишь 9 новорожденных, в то время как смертность составляет 13,4 случая на тысячу человек. Таким образом, естественная убыль на каждые 1000 человек населения составляет минус 4,4 человека.
В то же время, данные по бракам и разводам демонстрируют положительные сдвиги. В 2024 году жители Новосибирской области стали чаще заключать брачные союзы и реже разводиться. В первые восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 13 490 браков, что на 669 больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество разводов, напротив, снизилось: в 2023 году их насчитывалось 9 362, а в 2024 году — 8 585.
Напомним, сейчас в России активно обсуждают введение налога на бездетность. Новосибирцы и общественники в разговоре с Atas.Info высказали свое мнение о такой инициативе.