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Posted 6 ноября, 05:58

Published 6 ноября, 05:58

Modified 6 ноября, 06:01

Updated 6 ноября, 06:01

Женщины с колясками

Женятся, но не рожают: Росстат опубликовал тревожные демографические данные

6 ноября 2024, 05:58
Фото: 1MI. Женщины с колясками

Новосибирцы стали чаще жениться и реже рожать

За первые восемь месяцев 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано больше смертей, чем рождений. Демографические показатели региона отражают тревожную тенденцию: смертность растет, а рождаемость продолжает снижаться, сообщают в Новосибирскстате.

За период с января по август 2024 года в области умерли 24 856 человек, что на 1 206 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время число новорожденных сократилось с 17 516 в 2023 году до 16 683 в 2024-м.

Новосибирскстат фиксирует неутешительные показатели естественного прироста населения. В период с января по август естественная убыль населения составила 8 173 человека, что указывает на преобладание смертей над рождением новых граждан. На каждую тысячу жителей региона приходится лишь 9 новорожденных, в то время как смертность составляет 13,4 случая на тысячу человек. Таким образом, естественная убыль на каждые 1000 человек населения составляет минус 4,4 человека.

В то же время, данные по бракам и разводам демонстрируют положительные сдвиги. В 2024 году жители Новосибирской области стали чаще заключать брачные союзы и реже разводиться. В первые восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 13 490 браков, что на 669 больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество разводов, напротив, снизилось: в 2023 году их насчитывалось 9 362, а в 2024 году — 8 585.

Демографические показателиДемографические показатели
Демографические показатели. Фото: Новосибирскстат

Напомним, сейчас в России активно обсуждают введение налога на бездетность. Новосибирцы и общественники в разговоре с Atas.Info высказали свое мнение о такой инициативе.

«Рожать то не от кого»: люди эмоционально высказались о налоге на бездетность
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Статистика#Рождаемость#Смертность#Демография#Росстат
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