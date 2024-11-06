Жительница Москвы погибла вскоре после того, как сунула ногу в тепловую пушку

В середине октября они выпивали. Кавалер отправился в магазин за едой и добавкой, а его возлюбленная уснула и случайно опустила в пушку ногу, получив сильные ожоги. На следующий день ситуация стала только хуже, и женщине предложили госпитализацию, но она отказалась и продолжила выпивать.