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Posted 6 ноября, 09:34

Published 6 ноября, 09:34

Modified 6 ноября, 09:35

Updated 6 ноября, 09:35

Жительница Москвы погибла вскоре после того, как сунула ногу в тепловую пушку

6 ноября 2024, 09:34
Жительница Москвы погибла через несколько дней после того, как сунула ногу в тепловую пушку и получила ожоги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, молодая женщина влюбилась в строителя, приехавшего на заработки. Денег снять квартиру у них не было, и они поселились в оборудованном гараже. Осенью, когда стало холодно, влюбленные купили тепловую пушку, пишет 360.ru.

В середине октября они выпивали. Кавалер отправился в магазин за едой и добавкой, а его возлюбленная уснула и случайно опустила в пушку ногу, получив сильные ожоги. На следующий день ситуация стала только хуже, и женщине предложили госпитализацию, но она отказалась и продолжила выпивать.

Спустя неделю ее состояние настолько ухудшилось, что ее все-таки отправили в больницу, но было уже поздно. Организм не выдержал нагрузки от ожога и алкоголя, и женщина умерла.

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