Жительница Москвы погибла вскоре после того, как сунула ногу в тепловую пушку

Posted 6 ноября, 09:34
Published 6 ноября, 09:34
Modified 6 ноября, 09:35
Updated 6 ноября, 09:35
По его данным, молодая женщина влюбилась в строителя, приехавшего на заработки. Денег снять квартиру у них не было, и они поселились в оборудованном гараже. Осенью, когда стало холодно, влюбленные купили тепловую пушку, пишет 360.ru.
В середине октября они выпивали. Кавалер отправился в магазин за едой и добавкой, а его возлюбленная уснула и случайно опустила в пушку ногу, получив сильные ожоги. На следующий день ситуация стала только хуже, и женщине предложили госпитализацию, но она отказалась и продолжила выпивать.
Спустя неделю ее состояние настолько ухудшилось, что ее все-таки отправили в больницу, но было уже поздно. Организм не выдержал нагрузки от ожога и алкоголя, и женщина умерла.