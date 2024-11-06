Жителям Новосибирска не хватает крохотной зарплаты на жизнь

65% жителей нужно больше 20 тысяч к основной зарплате, чтобы покрыть нужды. У 19% аппетиты немного поменьше — от 15 до 20 тысяч, у 15% от 10 до 15 тысяч, а остальным хватит менее 10 тысяч.