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Posted 6 ноября, 04:55

Published 6 ноября, 04:55

Modified 6 ноября, 04:57

Updated 6 ноября, 04:57

Зарплаты маленькие

Жителям Новосибирска не хватает крохотной зарплаты на жизнь

6 ноября 2024, 04:55
Фото: 1MI. Зарплаты маленькие
Не все новосибирцы удовлетворены своей зарплатой: аналитики выяснили, что некоторым ее не хватает даже на основные нужды.

Доход трети горожан (38%) не покрывает даже основные нужды на жизнь. Часть сибиряков (34%) признались в опросе, что они вынуждены выживать на зарплату и довольствоваться минимумом. Удовлетворены своей зарплатой 27% респондентов.

65% жителей нужно больше 20 тысяч к основной зарплате, чтобы покрыть нужды. У 19% аппетиты немного поменьше — от 15 до 20 тысяч, у 15% от 10 до 15 тысяч, а остальным хватит менее 10 тысяч.

Больше всего не удовлетворены доходом женщины, узнал hh.ru. Те, кому не хватает денег (а это 75%), вынуждены даже копить на одежду, а также на интересный досуг, путешествия, образование и медицину. Недавно были раскрыты самые высокооплачиваемые профессии.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Зарплата#Жизнь
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