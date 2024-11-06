Жителям Новосибирска не хватает крохотной зарплаты на жизнь

Posted 6 ноября, 04:55
Published 6 ноября, 04:55
Modified 6 ноября, 04:57
Updated 6 ноября, 04:57
Доход трети горожан (38%) не покрывает даже основные нужды на жизнь. Часть сибиряков (34%) признались в опросе, что они вынуждены выживать на зарплату и довольствоваться минимумом. Удовлетворены своей зарплатой 27% респондентов.
65% жителей нужно больше 20 тысяч к основной зарплате, чтобы покрыть нужды. У 19% аппетиты немного поменьше — от 15 до 20 тысяч, у 15% от 10 до 15 тысяч, а остальным хватит менее 10 тысяч.
Больше всего не удовлетворены доходом женщины, узнал hh.ru. Те, кому не хватает денег (а это 75%), вынуждены даже копить на одежду, а также на интересный досуг, путешествия, образование и медицину. Недавно были раскрыты самые высокооплачиваемые профессии.