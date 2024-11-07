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Posted 7 ноября, 10:16

Published 7 ноября, 10:16

Modified 7 ноября, 10:18

Updated 7 ноября, 10:18

10 советов от застарелого жира: хозяйки отмачивают в этом даже пропащие сковородки

10 советов от застарелого жира: хозяйки отмачивают в этом даже пропащие сковородки

7 ноября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сибирячки, среди которых оказались профессиональные клинеры, поделились своими проверенными средствами, которые отмывают даже самые старые противни за раз. Готовьтесь записывать и пробовать!

Жир и стойкий нагар на посуде является частью повседной готовки на кухне, поэтому борьба с ними никогда не перестанет быть актуальной.

В домашних условиях редко получается справиться с въевшимися пятнами при помощи обычных домашних средств, например уксуса, соли и соды. Не смотря на то, что эти копеечные ингредиенты используют даже клининговые компании, «убитую» посуду все же доверяют профессиональной химии.

Среди наиболее проверенных оказались средства с основным действующим веществом — гидроксидом натрия, или как его еще называют едкий натрий. Это щелочь, которая помогает разъедать жир. Жители Новосибирска рассказали, что покупают в основном Азелит, Гриль, Антижир и Шуманит:

«Грасс для гриля, в общепите им пользуются».
«Посуду азелитом или грилем замочите и в пакет на 30 мин, пакет завязать»
«Я в таких случаях использую пароочиститель с тем же азелитом. Отмывает на ура.
P. S. работаю в клининге».
Лучшие средства от жира и нагараЛучшие средства от жира и нагара
Лучшие средства от жира и нагара. Фото: 1MI

Чтобы удалить жировые пятна с холодильника, мебели или плитки Екатерина советует использовать скребок для стеклокерамики:

«Делюсь секретиком, сама работаю в клининге. Но перед тем как скребком, натрите чем нибудь, пемолюксом, азелитом, без разницы».

Среди недорогих лайфхаков оказались также кислородный отбеливатель и таблетки для посудомоечной машины:

«Кислородный отбеливатель и кипятком замочить. Можно сначала антижир».
«Купить хорошие таблетки для посудомоечной машины. Пара таблеток в очень большую кастрюлю и туда же то, что вы отмыть хотите. Воды и на огонь до температуры 70 градусов. 30 мин. Проверено лично».

Среди профессиональных очищающих средств также были отмечены бренд экологичной химии из Нижегородкой области и Израиля.

«Можно еще взять Шуманит от БАГИ. Дорого, но ооочень эффективно!»
«Meine Liebe не заменим))), но только в перчатках)) жир убирает сказка просто».

Ранее мы рассказывали про чудо-отбеливатель из марганцовки, который придает вещам былую белизну и отстирывает от желтых пятен.

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#Эмилия Шпилева#Уборка#Кухня#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Посуда
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