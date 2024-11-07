10 советов от застарелого жира: хозяйки отмачивают в этом даже пропащие сковородки

Posted 7 ноября, 10:16
Published 7 ноября, 10:16
Modified 7 ноября, 10:18
Updated 7 ноября, 10:18
Жир и стойкий нагар на посуде является частью повседной готовки на кухне, поэтому борьба с ними никогда не перестанет быть актуальной.
В домашних условиях редко получается справиться с въевшимися пятнами при помощи обычных домашних средств, например уксуса, соли и соды. Не смотря на то, что эти копеечные ингредиенты используют даже клининговые компании, «убитую» посуду все же доверяют профессиональной химии.
Среди наиболее проверенных оказались средства с основным действующим веществом — гидроксидом натрия, или как его еще называют едкий натрий. Это щелочь, которая помогает разъедать жир. Жители Новосибирска рассказали, что покупают в основном Азелит, Гриль, Антижир и Шуманит:
«Грасс для гриля, в общепите им пользуются».
«Посуду азелитом или грилем замочите и в пакет на 30 мин, пакет завязать»
«Я в таких случаях использую пароочиститель с тем же азелитом. Отмывает на ура.
P. S. работаю в клининге».
Чтобы удалить жировые пятна с холодильника, мебели или плитки Екатерина советует использовать скребок для стеклокерамики:
«Делюсь секретиком, сама работаю в клининге. Но перед тем как скребком, натрите чем нибудь, пемолюксом, азелитом, без разницы».
Среди недорогих лайфхаков оказались также кислородный отбеливатель и таблетки для посудомоечной машины:
«Кислородный отбеливатель и кипятком замочить. Можно сначала антижир».
«Купить хорошие таблетки для посудомоечной машины. Пара таблеток в очень большую кастрюлю и туда же то, что вы отмыть хотите. Воды и на огонь до температуры 70 градусов. 30 мин. Проверено лично».
Среди профессиональных очищающих средств также были отмечены бренд экологичной химии из Нижегородкой области и Израиля.
«Можно еще взять Шуманит от БАГИ. Дорого, но ооочень эффективно!»
«Meine Liebe не заменим))), но только в перчатках)) жир убирает сказка просто».
Ранее мы рассказывали про чудо-отбеливатель из марганцовки, который придает вещам былую белизну и отстирывает от желтых пятен.