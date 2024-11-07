10 советов от застарелого жира: хозяйки отмачивают в этом даже пропащие сковородки

В домашних условиях редко получается справиться с въевшимися пятнами при помощи обычных домашних средств, например уксуса, соли и соды. Не смотря на то, что эти копеечные ингредиенты используют даже клининговые компании, «убитую» посуду все же доверяют профессиональной химии.