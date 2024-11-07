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Posted 7 ноября, 04:11

Published 7 ноября, 04:11

Modified 7 ноября, 04:13

Updated 7 ноября, 04:13

Съемка шла два часа

Астрофотограф из Новосибирска снял туманность «Пузырь»

7 ноября 2024, 04:11
Фото: 1MI. Съемка шла два часа
В Новосибирске астрономический фотограф сделал снимок необычной туманности и опубликовал снимки в соцсетях.

Туманность получила название «Пузырь». Ее запечатлели прямо в городе, в Дзержинском районе. Съемка заняла пару часов. Снимками поделился фотограф Алексей Поляков.

Известно, что туманность была открыта в 1787 году. Так ее назвали из-за формы. Вокруг сверкают звезды, подсвечивая остальные детали данного явления.

Новосибирцы восторгаются в комментариях такой завораживающей красотой.

«Слов нет. Как это красиво»;
«Волшебно!»;
«Красота! Взгляд не оторвать».
Фото: Алексей Поляков. ВКонтакте

В начале октября в Новосибирске было полярное сияние. Небо приобрело ярко оранжевый оттенок, что завораживало горожан.

Яркую комету Atlas смогут увидеть новосибирцы в небе вечером 13 октября
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Фото#Небо#Звезды#Фотограф
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