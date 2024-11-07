Астрофотограф из Новосибирска снял туманность «Пузырь»

Posted 7 ноября, 04:11
Published 7 ноября, 04:11
Modified 7 ноября, 04:13
Updated 7 ноября, 04:13
Туманность получила название «Пузырь». Ее запечатлели прямо в городе, в Дзержинском районе. Съемка заняла пару часов. Снимками поделился фотограф Алексей Поляков.
Известно, что туманность была открыта в 1787 году. Так ее назвали из-за формы. Вокруг сверкают звезды, подсвечивая остальные детали данного явления.
Новосибирцы восторгаются в комментариях такой завораживающей красотой.
«Слов нет. Как это красиво»;
«Волшебно!»;
«Красота! Взгляд не оторвать».
В начале октября в Новосибирске было полярное сияние. Небо приобрело ярко оранжевый оттенок, что завораживало горожан.