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Posted 7 ноября, 15:51

Published 7 ноября, 15:51

Modified 7 ноября, 15:53

Updated 7 ноября, 15:53

«Авито»: Жители Новосибирска готовы тратить в дни распродаж в сети до 27 тыс

«Авито»: Жители Новосибирска готовы тратить в дни распродаж в сети до 27 тыс

7 ноября 2024, 15:51
Фото: Пресс-служба «Авито».
Впереди традиционные дни распродаж. Жители региона, как сообщает «Авито», указали сумму, с которой готовы расстаться при покупках онлайн.

Больше половины новосибирцев, 68%, делают покупки в Сети. Во время приближающихся ноябрьских распродаж эти люди также планируют траты, сообщили аналитики компании «Авито».

Самый большой плюс цифрового шоппинга, по мнению 33% респондентов, — возможность сравнивать цены на разных площадках. Жители Новосибирска признались во время опроса, что готовы тратить во время онлайн-распродаж до 27 тысяч рублей. Примечательно, что в среднем по России женщины соглашаются приобрести желаемое на сумму 20 тысяч рублей, а мужчины — на 24 тысячи.

Крупные площадки готовы начать распродажи в ближайшие дни.

Специалисты «Авито» внедрили на площадке специальный механизм, позволяющий убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с «накрученными» ценниками не попадет в акцию. В новые товары компания субсидировала десятки миллионов рублей.

«Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки, то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж: как офлайн, так и онлайн», — отметил директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов.

Он также подчеркнул, что в акции будут принимать участие и профессиональные ретейлеры, и частные продавцы, у которых имеется высокий рейтинг.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Распродажа#Онлайн
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