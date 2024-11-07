«Авито»: Жители Новосибирска готовы тратить в дни распродаж в сети до 27 тыс

Posted 7 ноября, 15:51
Published 7 ноября, 15:51
Modified 7 ноября, 15:53
Updated 7 ноября, 15:53
Больше половины новосибирцев, 68%, делают покупки в Сети. Во время приближающихся ноябрьских распродаж эти люди также планируют траты, сообщили аналитики компании «Авито».
Самый большой плюс цифрового шоппинга, по мнению 33% респондентов, — возможность сравнивать цены на разных площадках. Жители Новосибирска признались во время опроса, что готовы тратить во время онлайн-распродаж до 27 тысяч рублей. Примечательно, что в среднем по России женщины соглашаются приобрести желаемое на сумму 20 тысяч рублей, а мужчины — на 24 тысячи.
Крупные площадки готовы начать распродажи в ближайшие дни.
Специалисты «Авито» внедрили на площадке специальный механизм, позволяющий убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с «накрученными» ценниками не попадет в акцию. В новые товары компания субсидировала десятки миллионов рублей.
«Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки, то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж: как офлайн, так и онлайн», — отметил директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов.
Он также подчеркнул, что в акции будут принимать участие и профессиональные ретейлеры, и частные продавцы, у которых имеется высокий рейтинг.