«Авито»: Жители Новосибирска готовы тратить в дни распродаж в сети до 27 тыс

Самый большой плюс цифрового шоппинга, по мнению 33% респондентов, — возможность сравнивать цены на разных площадках. Жители Новосибирска признались во время опроса, что готовы тратить во время онлайн-распродаж до 27 тысяч рублей. Примечательно, что в среднем по России женщины соглашаются приобрести желаемое на сумму 20 тысяч рублей, а мужчины — на 24 тысячи.