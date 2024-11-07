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Posted 7 ноября, 07:06

Published 7 ноября, 07:06

Modified 7 ноября, 07:35

Updated 7 ноября, 07:35

Ростислав Антонов

Депутат Антонов: победа Трампа на выборах США может изменить ход СВО

7 ноября 2024, 07:06
Фото: соцсети депутата. Ростислав Антонов

Дептуат из Новосибирска рассказал, как победа Трампа скажется на ходе СВО

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов выразил мнение, что возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может существенно повлиять на ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Трамп неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании, что способен закончить действия на Украине за 24 часа после вступления в должность. Ростислав Антонов заявил, что настроен поддерживать стремление Трампа завершить конфликт, однако сомневается, что это может быть достигнуто за короткий срок. Депутат считает, что выполнение такого обещания осложнено тем, что новоизбранный президент может не представлять, как действовать.

По словам Антонова, несмотря на возможное желание Трампа урегулировать конфликт, текущие приоритеты США смещаются с Украины на Ближний Восток. Растущая напряженность в регионе, особенно в ирано-израильском конфликте, становится для Вашингтона более важной задачей, чем ситуация на Украине, говорит Антонов в разговоре с Сиб.фм.

Депутат также напомнил, что кроме позиции США, в конфликте важны и интересы России. Он утверждает, что для достижения долгосрочного мира необходимо выполнить условия демилитаризации и денацификации Украины, а также восстановить права русскоязычного населения, которые, по словам Антонова, сейчас нарушаются.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Украина#Россия#Депутат#Израиль#Америка#Выборы США
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