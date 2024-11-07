Депутат Антонов: победа Трампа на выборах США может изменить ход СВО

Трамп неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании, что способен закончить действия на Украине за 24 часа после вступления в должность. Ростислав Антонов заявил, что настроен поддерживать стремление Трампа завершить конфликт, однако сомневается, что это может быть достигнуто за короткий срок. Депутат считает, что выполнение такого обещания осложнено тем, что новоизбранный президент может не представлять, как действовать.