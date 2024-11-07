Двух мошенниц из Новосибирска арестовали за обман пенсионера на 60 млн рублей

На телефон старику позвонили аферисты и представились спецслужбами. Они втерлись в доверие мужчины, заявив, что его деньги под угрозой. Чтобы «сохранить» средства, их необходимо было отдать на безопасный счет и безопасным людям. Так и получилось. За деньгами приехали две уроженки Новосибирска. Другой курьер забрал монеты, стоимостью 10 млн рублей. Мужчина остался без гроша.