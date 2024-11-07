Двух мошенниц из Новосибирска арестовали за обман пенсионера на 60 млн рублей

Posted 7 ноября, 03:42
Published 7 ноября, 03:42
Modified 7 ноября, 03:44
Updated 7 ноября, 03:44
Сибирячкам по 18 и 19 лет. Они арестованы в Москве. Девушки состояли в ОПГ мошенников. Их жертвой стал 76-летний пенсионер из Москвы. Он потерял 60 млн рублей.
На телефон старику позвонили аферисты и представились спецслужбами. Они втерлись в доверие мужчины, заявив, что его деньги под угрозой. Чтобы «сохранить» средства, их необходимо было отдать на безопасный счет и безопасным людям. Так и получилось. За деньгами приехали две уроженки Новосибирска. Другой курьер забрал монеты, стоимостью 10 млн рублей. Мужчина остался без гроша.
Известно, что он работает на предприятии оборонной промышленности, занимая значимую должность. Обвиняемые девушки нашли заработок через соцсети. Они работали на проценте и получили пару миллионов рублей. Возбуждено дело по факту мошенничества. Другие мошенники оформили кредит на пенсионера пол 67% годовых.