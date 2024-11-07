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Posted 7 ноября, 07:35

Published 7 ноября, 07:35

Modified 7 ноября, 07:37

Updated 7 ноября, 07:37

Эксперт не поддержал возврат в состав стеклоомывателя технического спирта

7 ноября 2024, 07:35
Нарколог Василий Шуров высказал свое мнение по поводу планов Министерства промышленности и торговли РФ вернуть метанол (технический спирт) в состав жидкостей для мойки стекол автомобилей.

Как пишет «Ридус», Шурова беспокоит, что данная жидкость, ставшая одним из распространенных заменителей алкоголя, может вновь оказаться в широком обращении среди людей, страдающих алкогольной зависимостью, особенно в условиях, когда в разных регионах вводятся ограничения на продажу обычных крепких напитков.

По его словам, некоторые губернаторы в российских регионах задумались о двухчасовом ограничении продажи алкоголя. И если вернуть в состав стеклоомывающей жидкости технический спирт, то последствия этого будут негативными. Шуров также утверждает, что предполагаемое снижение цены на жидкости для автомобилей — это сомнительное преимущество. Сильно это не снизит стоимость, а вот опасность появится из-за запаха спирта.

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