Эксперт не поддержал возврат в состав стеклоомывателя технического спирта

Posted 7 ноября, 07:35
Published 7 ноября, 07:35
Modified 7 ноября, 07:37
Updated 7 ноября, 07:37
Как пишет «Ридус», Шурова беспокоит, что данная жидкость, ставшая одним из распространенных заменителей алкоголя, может вновь оказаться в широком обращении среди людей, страдающих алкогольной зависимостью, особенно в условиях, когда в разных регионах вводятся ограничения на продажу обычных крепких напитков.
По его словам, некоторые губернаторы в российских регионах задумались о двухчасовом ограничении продажи алкоголя. И если вернуть в состав стеклоомывающей жидкости технический спирт, то последствия этого будут негативными. Шуров также утверждает, что предполагаемое снижение цены на жидкости для автомобилей — это сомнительное преимущество. Сильно это не снизит стоимость, а вот опасность появится из-за запаха спирта.