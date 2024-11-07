Эксперт не поддержал возврат в состав стеклоомывателя технического спирта

По его словам, некоторые губернаторы в российских регионах задумались о двухчасовом ограничении продажи алкоголя. И если вернуть в состав стеклоомывающей жидкости технический спирт, то последствия этого будут негативными. Шуров также утверждает, что предполагаемое снижение цены на жидкости для автомобилей — это сомнительное преимущество. Сильно это не снизит стоимость, а вот опасность появится из-за запаха спирта.