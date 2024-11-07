Эксперт рассказал об опасности атаки на Курскую АЭС

По словам эксперта, если ветер будет в основном дуть в сторону азиатской части России или на север, тогда пострадают соответствующие регионы России. Однако, если ветер, хоть это и редкость, направится в сторону Западной Европы, то это приведет к загрязнению территорий Украины, Белоруссии и, возможно, ряда других стран Европы.