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Posted 7 ноября, 07:37

Published 7 ноября, 07:37

Modified 7 ноября, 07:39

Updated 7 ноября, 07:39

Эксперт рассказал об опасности атаки на Курскую АЭС

7 ноября 2024, 07:37
Физик-ядерщик Андрей Ожаровский высказал свое мнение по поводу опубликованных украинских документов, в которых утверждается, что авария на Курской АЭС нанесла бы Украине незначительный ущерб, в основном загрязнив радиацией Россию.

По сообщению «Ридуса», Ожаровский рассказал, что на самом деле в случае удара по Курской АЭС существует реальный риск радиационного загрязнения для Украины, соседней Белоруссии и нескольких стран Европейского Союза. Это зависит от направления ветра в момент происшествия.

По словам эксперта, если ветер будет в основном дуть в сторону азиатской части России или на север, тогда пострадают соответствующие регионы России. Однако, если ветер, хоть это и редкость, направится в сторону Западной Европы, то это приведет к загрязнению территорий Украины, Белоруссии и, возможно, ряда других стран Европы.

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