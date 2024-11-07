Эксперт рассказал об опасности атаки на Курскую АЭС

Posted 7 ноября, 07:37
Published 7 ноября, 07:37
Modified 7 ноября, 07:39
Updated 7 ноября, 07:39
По сообщению «Ридуса», Ожаровский рассказал, что на самом деле в случае удара по Курской АЭС существует реальный риск радиационного загрязнения для Украины, соседней Белоруссии и нескольких стран Европейского Союза. Это зависит от направления ветра в момент происшествия.
По словам эксперта, если ветер будет в основном дуть в сторону азиатской части России или на север, тогда пострадают соответствующие регионы России. Однако, если ветер, хоть это и редкость, направится в сторону Западной Европы, то это приведет к загрязнению территорий Украины, Белоруссии и, возможно, ряда других стран Европы.