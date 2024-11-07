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Posted 7 ноября, 20:20

Published 7 ноября, 20:20

Modified 8 ноября, 01:55

Updated 8 ноября, 01:55

Как правильно стирать джинсы

Эксперты считают, что хозяйки не достирывают джинсы или делают это неправильно

7 ноября 2024, 20:20
Фото: 1MI. Как правильно стирать джинсы
Мы часто ходим в джинсах, не снимая их. Однако, рано или поздно стирать их все равно приходится. Но как правильно это делать и неужели коттон такая уж плотная ткань?

Джинсы это такая удобная и повседневная одежда, что вряд ли что может сравниться с ее износостойкостью и практичностью. При этом эксперты считают, что большинство из нас не правильно подходят к их стирке. Рассказываем, какие ошибки обычно допускают люди.

Как часто стирать джинсы?

Как и в большинстве случаев ответ на этот вопрос не является однозначным и зависит от многих факторов. Эксперт Clorox Мэри Гальярди (она же «Доктор Прачечная») считает, что это нужно делать после одного-двух надеваний. При такой частой чистке, если вы хотите сохранить цвет ткани, стирайте их вывернутыми наизнанку в прохладной воде. Чтобы джинсы посветлели, выворачивайте их наизнанку и используйте программу с тёплой водой.

Дженнифер Ахони, главный научный сотрудник P&G, рассказывает, что некоторые вещи могут быть грязнее внутри и сохранять неприятные запахи из-за загрязнений на теле. Эксперт утверждает, что в течение дня среднестатистический взрослый человек выделяет 1 литр пота, 10 граммов соли, 40 граммов кожного сала и 10 граммов или 2 миллиарда клеток кожи. Это особенно актуально для джинсов, так как они закрывают большую часть тела, в том числе выделительную и репродуктивную системы.

«Стирайте после трёх носок, чтобы предотвратить появление запаха», — советует Ахони.

Дженнифер Коско из MomRemedy, рекомендует стирать джинсы через каждые четыре-шесть носок, что поможет сохранить их цвет и форму. Однако если вы предпочитаете более свободный крой и выцветший вид, вы можете стирать их чаще — примерно каждые два-три раза.

Может ли частая стирка повредить джинсам?Может ли частая стирка повредить джинсам?
Может ли частая стирка повредить джинсам?. Фото: 1MI

Может ли частая стирка повредить джинсам?

«Стирка джинсов после каждой носки может привести к более быстрому выцветанию цвета и износу. Если вы стремитесь сохранить свежий, только что купленный вид, выходом из ситуации станет локальная чистка пятен и проветривание джинсов», — рекомендует Коско.

В случаях, когда на поверхности джинсов скапливаются пятна еды, стирка джинсов не нанесёт им большего вреда, чем их ношение.

«На тёмных джинсах грязи почти не видно, потому что на неровной поверхности саржевого переплетения денима пятна слабо заметны. Однако, они воздействуют на краситель ткани, способствуя выцветанию. Если часто стирать джинсы, можно использовать более щадящие методы, например, холодную воду», — рекомендует Гальярди.

Как правильно стирать джинсы

Чтобы сохранить цвет нужно вывернуть джинсы наизнанку, застегнуть молнию или пуговицы и постирать их в обычном режиме в холодной воде. Эксперты рекомендуют использовать хорошее моющее средство и при желании добавить кондиционер для белья. Джинсы стирать необходимо вместе с другими тёмными вещами, чтобы избежать переноса красителя. Повесьте джинсы высыхать на воздухе, а не кладите их в сушилку.

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