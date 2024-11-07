Эксперты считают, что хозяйки не достирывают джинсы или делают это неправильно

Как и в большинстве случаев ответ на этот вопрос не является однозначным и зависит от многих факторов. Эксперт Clorox Мэри Гальярди (она же «Доктор Прачечная») считает, что это нужно делать после одного-двух надеваний. При такой частой чистке, если вы хотите сохранить цвет ткани, стирайте их вывернутыми наизнанку в прохладной воде. Чтобы джинсы посветлели, выворачивайте их наизнанку и используйте программу с тёплой водой.