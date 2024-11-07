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Posted 7 ноября, 05:48

Published 7 ноября, 05:48

Modified 7 ноября, 05:50

Updated 7 ноября, 05:50

Деньги и паспорт

Индексация пенсий с 1 декабря — повышение ждет не всех, кому положена выплата

7 ноября 2024, 05:48
Фото: 1MI. Деньги и паспорт

В Новосибирской области с 1 декабря повысят пенсии

С начала декабря 2024 года пенсионеров Новосибирской области ждет повышение выплат. Однако индексация положена не всем.

С 1 декабря 2024 года для жителей Новосибирской области, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена. Теперь она составит 15 134,66 рубля. Это повышение не требует обращения в Социальный фонд — начисления будут произведены автоматически, сообщили в «Парламентской газете».

Важно знать: для граждан, получающих пенсию по инвалидности, фиксированная выплата удваивается только один раз — при первичном назначении пенсии по инвалидности первой группы или при достижении 80 лет. Повторного удвоения в связи с юбилеем не предусмотрено.

В честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады 1 декабря ветераны-блокадники также получат единовременную выплату в размере 50 000 рублей. Эта мера — часть государственной программы поддержки ветеранов и направлена на сохранение памяти об исторических событиях, значимых для всей страны.

Согласно действующему законодательству, индексация пенсий в России не производится для работающих пенсионеров. Однако, после увольнения пенсии будут пересчитаны с учетом всех пропущенных индексаций. В декабре ожидается, что такие перерасчеты будут учтены для некоторых пенсионеров Новосибирской области, завершивших трудовую деятельность в этом году.

Инвалиды первой группы также ощутят увеличение выплат. С 1 декабря им прибавят к пенсии 7567,33 рубля. Это важное дополнение, направленное на поддержку тех, кто наиболее нуждается в повышенных пособиях.

Рассчитывать на дополнительные средства в декабре смогут те, кому выплата положена автоматически. При этом в Социальном фонде предупреждают, что процесс перерасчета пенсий может занять до 90 дней. Тем не менее, все выплаты будут начислены с учетом времени ожидания, так что пенсионеры не потеряют ни рубля от положенных надбавок.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Пенсии#Индексация#Социальный фонд#Трудовая деятельность
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