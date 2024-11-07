Индексация пенсий с 1 декабря — повышение ждет не всех, кому положена выплата

Рассчитывать на дополнительные средства в декабре смогут те, кому выплата положена автоматически. При этом в Социальном фонде предупреждают, что процесс перерасчета пенсий может занять до 90 дней. Тем не менее, все выплаты будут начислены с учетом времени ожидания, так что пенсионеры не потеряют ни рубля от положенных надбавок.