atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 06:25

Published 7 ноября, 06:25

Modified 7 ноября, 06:27

Updated 7 ноября, 06:27

Снежная буря

Из-за сильной бури перекрывают трассы: до Новосибирска не добраться

7 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI. Снежная буря

Трассу до Новосибирска перекрыли из-за сильной бури

За Уралом и в Сибири начали предпринимать меры из-за сильной бури, которая движется с запада на восток. Уже перекрыты трассы в Курганской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Из-за сильного снегопада, метели и гололедицы в Курганской области временно ограничили движение на 13 дорогах регионального и федерального значения. В пресс-службе Госавтоинспекции региона сообщили, что запрет коснулся пассажирских автобусов, такси и грузовиков. Ограничения действуют до улучшения погодных условий.

Среди закрытых участков — основные федеральные трассы: Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск, включая подъезды к Тюмени и Ишиму, а также трасса Екатеринбург—Шадринск—Курган. Движение также приостановлено на дорогах, ведущих к границе с Казахстаном, в том числе на маршрутах Курган—Звериноголовское и «Иртыш»—Шумиха—Усть-Уйское. Ведутся работы по очистке трасс, однако сроки открытия движения пока не определены.

Погодные условия ухудшаются также в Новосибирской области, где поднялся сильный ветер. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на Омск надвигается интенсивный снегопад и штормовой ветер, и ожидается, что в ближайшие часы непогода накроет и Новосибирск. В ГУ МЧС жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома и избегать поездок на дальние расстояния.

Состояние погоды днем 7 ноябряСостояние погоды днем 7 ноября
Состояние погоды днем 7 ноября. Фото: Яндекс.Погода
Весь город завалит снегом: появился уточненный прогноз погоды на ноябрь
Узнать подробнее
Читайте также:
Какой будет погода в Новосибирске на Новый годСколько еще терпеть? Может ли магнитная буря 7 ноября стать последней в 2024 годуСнег и холод: какой будет зима 2024-2025
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дороги#Погода#Снегопад#Гололедица#Буря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика