Из-за сильной бури перекрывают трассы: до Новосибирска не добраться

Posted 7 ноября, 06:25
Published 7 ноября, 06:25
Modified 7 ноября, 06:27
Updated 7 ноября, 06:27
Из-за сильного снегопада, метели и гололедицы в Курганской области временно ограничили движение на 13 дорогах регионального и федерального значения. В пресс-службе Госавтоинспекции региона сообщили, что запрет коснулся пассажирских автобусов, такси и грузовиков. Ограничения действуют до улучшения погодных условий.
Среди закрытых участков — основные федеральные трассы: Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск, включая подъезды к Тюмени и Ишиму, а также трасса Екатеринбург—Шадринск—Курган. Движение также приостановлено на дорогах, ведущих к границе с Казахстаном, в том числе на маршрутах Курган—Звериноголовское и «Иртыш»—Шумиха—Усть-Уйское. Ведутся работы по очистке трасс, однако сроки открытия движения пока не определены.
Погодные условия ухудшаются также в Новосибирской области, где поднялся сильный ветер. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на Омск надвигается интенсивный снегопад и штормовой ветер, и ожидается, что в ближайшие часы непогода накроет и Новосибирск. В ГУ МЧС жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома и избегать поездок на дальние расстояния.