Из-за сильной бури перекрывают трассы: до Новосибирска не добраться

Среди закрытых участков — основные федеральные трассы: Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск, включая подъезды к Тюмени и Ишиму, а также трасса Екатеринбург—Шадринск—Курган. Движение также приостановлено на дорогах, ведущих к границе с Казахстаном, в том числе на маршрутах Курган—Звериноголовское и «Иртыш»—Шумиха—Усть-Уйское. Ведутся работы по очистке трасс, однако сроки открытия движения пока не определены.