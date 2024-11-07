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Posted 7 ноября, 08:41

Published 7 ноября, 08:41

Modified 7 ноября, 10:34

Updated 7 ноября, 10:34

Ураган в лесу

Из-за урагана новосибирцам запретили гулять — ситуацию назвали чрезвычайной

7 ноября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney. Ураган в лесу

В новосибирском ботсаду из-за урагана запретили прогулки для посетителей

Ураган, накрывший Новосибирскую область, вынудил приостановить работу некоторых учреждений. В частности, для посещения закрыли Ботсад в Академгородке.

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН временно закрыл свою территорию для посетителей. В связи с ухудшением погодных условий, администрация учреждения издала предупреждение, призывая жителей и гостей города воздержаться от прогулок в саду до улучшения обстановки.

«Уважаемые посетители! В связи с чрезвычайной ситуацией, прогулки на территории ЦСБС СО РАН временно запрещены!» — говорится в официально обращении.

Закрытие сада связано с сильным штормовым ветром, который достиг порывов до 25 метров в секунду. В последние часы ураган обрушился на Новосибирск, повалив деревья, срывая крыши с домов и повреждая автомобили. В Академгородке, где находится ботанический сад, уже зафиксированы случаи падения крупных деревьев, из-за чего на выезди из микрорайна образовалась пробка.

Необычайно сильный ветер привёл к множеству инцидентов в самом Новосибирске и прилегающих районах. На улице Крамского сорвало крышу с дома №42, которая упала на припаркованные автомобили, повредив несколько из них. В районе Оперного театра штормовой ветер сорвал рекламную конструкцию, а на улицах города мусор и обломки веток разлетаются под порывами ветра.

По данным Западно-Сибирского УГМС, такая погода сохранится как минимум до утра 8 ноября. Метеорологи также предупреждают о предстоящих осадках, которые могут усилить неблагоприятные условия. Ветер в ночные часы сохранит свою интенсивность, а синоптики и МЧС советуют жителям и гостям города соблюдать максимальную осторожность.

От этого срывает крышу: последствия мощного урагана в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск
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