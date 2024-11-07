Из-за урагана новосибирцам запретили гулять — ситуацию назвали чрезвычайной

Необычайно сильный ветер привёл к множеству инцидентов в самом Новосибирске и прилегающих районах. На улице Крамского сорвало крышу с дома №42, которая упала на припаркованные автомобили, повредив несколько из них. В районе Оперного театра штормовой ветер сорвал рекламную конструкцию, а на улицах города мусор и обломки веток разлетаются под порывами ветра.