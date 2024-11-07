Карантин по бешенству ввели в Новосибирской области — где находится очаг

Posted 7 ноября, 03:53
Published 7 ноября, 03:53
Modified 7 ноября, 03:55
Updated 7 ноября, 03:55
Инцидент произошел на станции Лесная Поляна Коченевского района. Там выявлен очаг бешенства.
Его обнаружили в личном хозяйстве. У кого именно из животных нашли смертельное заболевание, неизвестно. После этой ситуации, глава региона Андрей Травников распорядился объявить там карантин.
Теперь из этого населенного пункта запрещено увозить животных, снимать шкуры и проводить ярмарки. Карантин продлится два месяца. Снимут его в январе 2025 года.
Аналогичный случай был в селе Голомыскино Тогучинского района. Бешенство выявили у дикой лисы.