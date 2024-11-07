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Posted 7 ноября, 03:53

Published 7 ноября, 03:53

Modified 7 ноября, 03:55

Updated 7 ноября, 03:55

Карантин уже действует

Карантин по бешенству ввели в Новосибирской области — где находится очаг

7 ноября 2024, 03:53
Фото: 1MI. Карантин уже действует

В Новосибирской области ввели карантин по бешенству

В Новосибирской области в одном из районов ввели карантин из-за бешенства, о чем говорится в постановлении, подписанном губернатором.

Инцидент произошел на станции Лесная Поляна Коченевского района. Там выявлен очаг бешенства.

Его обнаружили в личном хозяйстве. У кого именно из животных нашли смертельное заболевание, неизвестно. После этой ситуации, глава региона Андрей Травников распорядился объявить там карантин.

Теперь из этого населенного пункта запрещено увозить животных, снимать шкуры и проводить ярмарки. Карантин продлится два месяца. Снимут его в январе 2025 года.

Аналогичный случай был в селе Голомыскино Тогучинского района. Бешенство выявили у дикой лисы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Бешенство#Карантин#Коченевский район
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