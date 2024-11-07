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Posted 7 ноября, 02:48

Published 7 ноября, 02:48

Modified 7 ноября, 03:32

Updated 7 ноября, 03:32

Мигранты подрались

Бастрыкин вмешался в массовую драку мигрантов с перестрелкой в Новосибирске

7 ноября 2024, 02:48
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты подрались
В Новосибирске мигранты массово передрались: в инцидент вмешался СКР.

Как уточнили в центральном аппарате, мигранты вмешались в новый конфликт. В соцсетях ранее говорилось, что иностранцы собрались у магазина и начали конфликтовать.

Там стояли около 10 человек. Все они начали драться. Очевидцы говорят, что слышали звуки выстрелов.

Тогда Следком начал проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и представить ему доклад с результатами.

Другие мигранты напали на беззащитных девушек возле кафе. Они забрали у одной телефон. Бастрыкин поручил проверить данный инцидент.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Уголовное дело#Проверка#Нападение#Драка#СК#Александр Бастрыкин
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