Бастрыкин вмешался в массовую драку мигрантов с перестрелкой в Новосибирске

Posted 7 ноября, 02:48
Published 7 ноября, 02:48
Modified 7 ноября, 03:32
Updated 7 ноября, 03:32
Как уточнили в центральном аппарате, мигранты вмешались в новый конфликт. В соцсетях ранее говорилось, что иностранцы собрались у магазина и начали конфликтовать.
Там стояли около 10 человек. Все они начали драться. Очевидцы говорят, что слышали звуки выстрелов.
Тогда Следком начал проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и представить ему доклад с результатами.
Другие мигранты напали на беззащитных девушек возле кафе. Они забрали у одной телефон. Бастрыкин поручил проверить данный инцидент.