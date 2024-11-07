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Posted 7 ноября, 07:29

Published 7 ноября, 07:29

Modified 7 ноября, 07:31

Updated 7 ноября, 07:31

На фоне задержания «Мисс Россия» ФТС напомнила, какие личные вещи надо декларировать

7 ноября 2024, 07:29
В Федеральной Таможенной Службе напомнили, что новые ювелирные украшения общей стоимостью более миллиона рублей необходимо задекларировать, чтобы не получить обвинение в контрабанде.

В пресс-службе ФТС рассказали «Ридусу», что россияне, перевозящие через границу личные вещи, стоимость которых более одного миллиона рублей, могут быть обвинены в контрабанде.

Представители ведомства пояснили, что туристам, имеющим при себе новые ювелирные украшения, общая стоимость которых превышает один миллион рублей, их нужно внести в таможенную декларацию, так как они считаются стратегически важным товаром. Если украшения не будут задекларированы, то возможно возбуждение уголовного дело по статье о контрабанде.

В Федеральной таможенной службе отметили, что с бывшими в употреблении украшениями всё значительно проще. Они могут быть забраны на экспертизу, однако, после её проведения их обязательно вернут владельцу.

Ранее в аэропорту Внуково была задержана «Мисс Россия» София Никитчук. Её обвиняют в незаконном провозе ювелирных украшений, общая стоимость которых составляет двенадцать миллионов рублей.

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