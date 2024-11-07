На фоне задержания «Мисс Россия» ФТС напомнила, какие личные вещи надо декларировать

Представители ведомства пояснили, что туристам, имеющим при себе новые ювелирные украшения, общая стоимость которых превышает один миллион рублей, их нужно внести в таможенную декларацию, так как они считаются стратегически важным товаром. Если украшения не будут задекларированы, то возможно возбуждение уголовного дело по статье о контрабанде.