На фоне задержания «Мисс Россия» ФТС напомнила, какие личные вещи надо декларировать

Posted 7 ноября, 07:29
Published 7 ноября, 07:29
Modified 7 ноября, 07:31
Updated 7 ноября, 07:31
В пресс-службе ФТС рассказали «Ридусу», что россияне, перевозящие через границу личные вещи, стоимость которых более одного миллиона рублей, могут быть обвинены в контрабанде.
Представители ведомства пояснили, что туристам, имеющим при себе новые ювелирные украшения, общая стоимость которых превышает один миллион рублей, их нужно внести в таможенную декларацию, так как они считаются стратегически важным товаром. Если украшения не будут задекларированы, то возможно возбуждение уголовного дело по статье о контрабанде.
В Федеральной таможенной службе отметили, что с бывшими в употреблении украшениями всё значительно проще. Они могут быть забраны на экспертизу, однако, после её проведения их обязательно вернут владельцу.
Ранее в аэропорту Внуково была задержана «Мисс Россия» София Никитчук. Её обвиняют в незаконном провозе ювелирных украшений, общая стоимость которых составляет двенадцать миллионов рублей.