Народные приметы в Дмитриев день 7 ноября: что нельзя делать

Posted 7 ноября, 13:56
Published 7 ноября, 13:56
Modified 7 ноября, 13:56
Updated 7 ноября, 13:56
Святой Дмитрий Солунский родился в греческом городе Фессалоники (Салоники) в семье римского проконсула. Родители Дмитрия были тайными христианами и воспитали сына в этой вере. Когда Дмитрий достиг совершеннолетия, император Максимилиан назначил его на должность отца. Дмитрий открыто проповедовал христианство среди горожан, за что был арестован по приказу императора и казнен в начале IV века. После смерти Дмитрия его останки стали источать миро, что дало ему титул Мироточца.
На Руси святой Дмитрий приобрел особое значение: его стали почитать как покровителя воинов, защитника от врагов и заступника в битвах. В честь святого князь Дмитрий Донской повелел отмечать всенародный день поминовения погибших воинов, который со временем стал важным днём осенних родительских поминок.
В православной традиции Дмитриев день начинается с торжественных богослужений. В этот день верующие посещают храмы, чтобы помолиться за живых и умерших, попросить святого Дмитрия о помощи и защите. Одним из важных обрядов является посещение кладбищ, где на могилах родственников проводят панихиды и оставляют символические угощения. Для этого праздника также характерны застолья с блинами и пивом. Блины в народной традиции не только символизируют солнце, но и используются в поминальной культуре: первую стопку блинов ставят на окно, угощая души предков.
Считается, что с этого дня следует завершить все крупные хозяйственные дела, так как природа готовится к зимнему сну, а у человека остается время для молитвы и духовных размышлений.
На Дмитриев день в народе обращали внимание на погодные знамения, которые предсказывали, какой будет зима и весна:
Согласно поверью, этот день является «границей» между осенью и зимой: «На Дмитрия зима уж лезет на плетень». Считалось, что после 8 ноября тепла уже не будет, и даже если снега еще нет, вскоре он покроет землю.
В Дмитриев день следовало воздержаться от тяжелого физического труда, таких как строительные работы и колка дров, а женщинам запрещалось шить, ткать или прясть. Считалось, что в этот день вода «льется на души предков», поэтому избегали домашних дел, связанных с водой: стирки, уборки и купания. Также существовало поверье, что нельзя выходить из дома без теплой одежды, чтобы не застудить себя перед зимними холодами.
Особое значение для верующих имеет Дмитриевская родительская суббота — день поминовения всех усопших, который отмечается в первую субботу перед Дмитриевым днем. Этот обычай был установлен Дмитрием Донским после Куликовской битвы как поминовение павших воинов, а позднее он стал днем всеобщего поминовения всех усопших родственников. В этот день принято посещать кладбища, поминать родных и молиться за их души.
Дмитриев день — это не просто день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, но и важный культурный символ, который напоминает о цикличности жизни и природы, о важности духовной связи с предками. В этот день каждый человек может обратиться к своим корням, вспомнить о тех, кто жил до него, и попросить святого Дмитрия о помощи и защите для своих близких и для себя.