Народные приметы в Дмитриев день 7 ноября: что нельзя делать

Дмитриев день — это не просто день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, но и важный культурный символ, который напоминает о цикличности жизни и природы, о важности духовной связи с предками. В этот день каждый человек может обратиться к своим корням, вспомнить о тех, кто жил до него, и попросить святого Дмитрия о помощи и защите для своих близких и для себя.