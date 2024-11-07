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Posted 7 ноября, 13:56

Published 7 ноября, 13:56

Modified 7 ноября, 13:56

Updated 7 ноября, 13:56

Дмитрий Солунский

Народные приметы в Дмитриев день 7 ноября: что нельзя делать

7 ноября 2024, 13:56
Фото: Икона. Дмитрий Солунский
8 ноября православные христиане отмечают Дмитриев день — один из самых важных осенних праздников, который символизирует окончание осени и подготовку к зиме. Этот день посвящен святому великомученику Дмитрию Солунскому, почитаемому как покровитель воинов и заступник от болезней и невзгод.

История праздника

Святой Дмитрий Солунский родился в греческом городе Фессалоники (Салоники) в семье римского проконсула. Родители Дмитрия были тайными христианами и воспитали сына в этой вере. Когда Дмитрий достиг совершеннолетия, император Максимилиан назначил его на должность отца. Дмитрий открыто проповедовал христианство среди горожан, за что был арестован по приказу императора и казнен в начале IV века. После смерти Дмитрия его останки стали источать миро, что дало ему титул Мироточца.

На Руси святой Дмитрий приобрел особое значение: его стали почитать как покровителя воинов, защитника от врагов и заступника в битвах. В честь святого князь Дмитрий Донской повелел отмечать всенародный день поминовения погибших воинов, который со временем стал важным днём осенних родительских поминок.

Дмитрий СолунскийДмитрий Солунский
Дмитрий Солунский. Фото: Икона

Традиции праздника

В православной традиции Дмитриев день начинается с торжественных богослужений. В этот день верующие посещают храмы, чтобы помолиться за живых и умерших, попросить святого Дмитрия о помощи и защите. Одним из важных обрядов является посещение кладбищ, где на могилах родственников проводят панихиды и оставляют символические угощения. Для этого праздника также характерны застолья с блинами и пивом. Блины в народной традиции не только символизируют солнце, но и используются в поминальной культуре: первую стопку блинов ставят на окно, угощая души предков.

Считается, что с этого дня следует завершить все крупные хозяйственные дела, так как природа готовится к зимнему сну, а у человека остается время для молитвы и духовных размышлений.

Завершите все заготовкиЗавершите все заготовки
Завершите все заготовки. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы и запреты

На Дмитриев день в народе обращали внимание на погодные знамения, которые предсказывали, какой будет зима и весна:

  • Мороз на Дмитриев день — к долгой и холодной весне.
  • Потепление — к ранней и теплой весне.
  • Снегопад в этот день предвещает снежную Пасху.

Согласно поверью, этот день является «границей» между осенью и зимой: «На Дмитрия зима уж лезет на плетень». Считалось, что после 8 ноября тепла уже не будет, и даже если снега еще нет, вскоре он покроет землю.

Обратите внимание на погодуОбратите внимание на погоду
Обратите внимание на погоду. Фото: 1MI

В Дмитриев день следовало воздержаться от тяжелого физического труда, таких как строительные работы и колка дров, а женщинам запрещалось шить, ткать или прясть. Считалось, что в этот день вода «льется на души предков», поэтому избегали домашних дел, связанных с водой: стирки, уборки и купания. Также существовало поверье, что нельзя выходить из дома без теплой одежды, чтобы не застудить себя перед зимними холодами.

Дмитриевская родительская суббота

Особое значение для верующих имеет Дмитриевская родительская суббота — день поминовения всех усопших, который отмечается в первую субботу перед Дмитриевым днем. Этот обычай был установлен Дмитрием Донским после Куликовской битвы как поминовение павших воинов, а позднее он стал днем всеобщего поминовения всех усопших родственников. В этот день принято посещать кладбища, поминать родных и молиться за их души.

Вспомните об усопшихВспомните об усопших
Вспомните об усопших. Фото: 1MI

Дмитриев день — это не просто день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, но и важный культурный символ, который напоминает о цикличности жизни и природы, о важности духовной связи с предками. В этот день каждый человек может обратиться к своим корням, вспомнить о тех, кто жил до него, и попросить святого Дмитрия о помощи и защите для своих близких и для себя.

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