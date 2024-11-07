Названная в честь бывшего вице-мэра манул умилила всех новосибирцев

Posted 7 ноября, 01:59
Published 7 ноября, 01:59
Modified 7 ноября, 02:01
Updated 7 ноября, 02:01
Девочка появилась на свет в апреле. Ее назвали в честь бывшего вице-мэра Анны Терешковой. Аннушка живет в Новосибирском зоопарке.
Она умиляет посетителей, особенно своим суровым видом. Жители областной столицы умиляются ей в комментариях.
«Такая уже важная кошка»;
«Очень нравится как у неё ярко выражены бакенбарды и пятнышки на голове! А ещё она очень весело верблюдиком подбегает к киперу за едой!»;
«Какая суровая, не Анечка, а целая Анка-пулемётчица»;
«Пусичка с нежным носиком»;
«Сколько невест, где им только женихов найдут»;
«Она принимает наверное по записи»;
«Очаровательная девочка».