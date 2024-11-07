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Posted 7 ноября, 01:59

Published 7 ноября, 01:59

Modified 7 ноября, 02:01

Updated 7 ноября, 02:01

Манул

Названная в честь бывшего вице-мэра манул умилила всех новосибирцев

7 ноября 2024, 01:59
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Манул
В Новосибирском зоопарке показали умилительного манула: фотография опубликована в ТГ-канале манулизация.

Девочка появилась на свет в апреле. Ее назвали в честь бывшего вице-мэра Анны Терешковой. Аннушка живет в Новосибирском зоопарке.

Она умиляет посетителей, особенно своим суровым видом. Жители областной столицы умиляются ей в комментариях.

«Такая уже важная кошка»;
«Очень нравится как у неё ярко выражены бакенбарды и пятнышки на голове! А ещё она очень весело верблюдиком подбегает к киперу за едой!»;
«Какая суровая, не Анечка, а целая Анка-пулемётчица»;
«Пусичка с нежным носиком»;
«Сколько невест, где им только женихов найдут»;
«Она принимает наверное по записи»;
«Очаровательная девочка».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Манул
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