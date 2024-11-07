Новосибирских депутатов-иноагентов лишат полномочий заочно

Депутаты новосибирского горсовета Антон Картавин* и Светлана Каверзина* получили письма от спикера Совета депутатов Дмитрия Асанцева, в которых говрорится — если до 10 ноября они не предоставят подтверждение того, что с них снят статус иноагента, депутатские полномочия будут прекращены. Ранее предполагалось что такое решение должны принять во время декабрьской сессии.