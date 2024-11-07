Новосибирских депутатов-иноагентов лишат полномочий заочно

Posted 7 ноября, 04:32
Published 7 ноября, 04:32
Modified 7 ноября, 04:34
Updated 7 ноября, 04:34
Депутаты новосибирского горсовета Антон Картавин* и Светлана Каверзина* получили письма от спикера Совета депутатов Дмитрия Асанцева, в которых говрорится — если до 10 ноября они не предоставят подтверждение того, что с них снят статус иноагента, депутатские полномочия будут прекращены. Ранее предполагалось что такое решение должны принять во время декабрьской сессии.
На прошлой неделе, в ходе очередной сессии горсовета в устав Новосибирска были приняты поправки, которые предусматривают лишение депутатского мандата лиц, признанных иноагентами, если в течение 180 дней после соответствующего решения Минюста им не удастся его оспорить.
Независимые депутаты горсовета Каверзина* и Картавин* были признаны иноагентами весной текущего года на основании их постов в соцсетях и комментариев для СМИ. Попытки снять статус через суд им не удались.
*) — решением Минюста РФ внесены в реестр иноагентов.