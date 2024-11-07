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Posted 7 ноября, 04:32

Published 7 ноября, 04:32

Modified 7 ноября, 04:34

Updated 7 ноября, 04:34

Четыре депутата, избранных в текущий созыв горсовета, получили статус иноагентов

Новосибирских депутатов-иноагентов лишат полномочий заочно

7 ноября 2024, 04:32
Фото: atas.info. Четыре депутата, избранных в текущий созыв горсовета, получили статус иноагентов
О снятии депутатского статуса Каверзину* и Картавина* уведомил письмом председатель горсовета.

Депутаты новосибирского горсовета Антон Картавин* и Светлана Каверзина* получили письма от спикера Совета депутатов Дмитрия Асанцева, в которых говрорится — если до 10 ноября они не предоставят подтверждение того, что с них снят статус иноагента, депутатские полномочия будут прекращены. Ранее предполагалось что такое решение должны принять во время декабрьской сессии.

На прошлой неделе, в ходе очередной сессии горсовета в устав Новосибирска были приняты поправки, которые предусматривают лишение депутатского мандата лиц, признанных иноагентами, если в течение 180 дней после соответствующего решения Минюста им не удастся его оспорить.

Независимые депутаты горсовета Каверзина* и Картавин* были признаны иноагентами весной текущего года на основании их постов в соцсетях и комментариев для СМИ. Попытки снять статус через суд им не удались.

*) — решением Минюста РФ внесены в реестр иноагентов.

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#Новосибирск#Депутат#Горсовет#Иноагенты#Лишение полномочий
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