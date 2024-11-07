От этого срывает крышу: последствия мощного урагана в Новосибирске

Posted 7 ноября, 08:28
Published 7 ноября, 08:28
Modified 7 ноября, 08:37
Updated 7 ноября, 08:37
Метеорологи Западно-Сибирского УГМС объявили штормовое предупреждение, предупредив о порывах ветра до 25 метров в секунду, а также о вероятности гололёда и метели. На фоне стремительно ухудшающихся погодных условий город переживает последствия стихии: сорванные крыши, поваленные деревья, повреждённые автомобили и перебои с электроснабжением.
Сильный ветер сорвал крышу с дома №42 по улице Крамского в Октябрьском районе. Конструкция рухнула на припаркованные автомобили, повредив как минимум две машины. Очевидцы сообщили, что обломки разбили люк на одной из машин и повредили боковое зеркало другой. По словам местных жителей, грохот был слышен за несколько сотен метров от места происшествия, что заставило многих покинуть свои офисы, чтобы увидеть масштабы разрушения.
По всему городу фиксируются многочисленные последствия стихии. На площади Ленина рядом с Новосибирским академическим театром оперы и балета упала рекламная конструкция. Сильные порывы ветра буквально сорвали ее крепления, и она оказалась на тротуаре, что, по словам очевидцев, чудом обошлось без пострадавших. Улицы центра завалены мусором, который ветер разносит с невообразимой скоростью.
В поселке Гвардейский у дома №58 на улице Лейтенанта Амосова шторм повалил дерево, которое полностью перегородило пешеходную дорожку и повредило памятник, расположенный рядом. На улице Максима Горького упавший тополь частично перекрыл проезжую часть, затруднив движение транспорта.
На фоне непогоды многие места стали закрываться. Так, новосибирцам ограничили доступ к Ботаническому саду в Академгородке.
«В связи с чрезвычайной ситуацией, прогулки на территории ЦСБС СО РАН временно запрещены!» — сообщили сотрудники Ботсада.
Городские власти объявили об усилении мер безопасности. МЧС совместно с сотрудниками городских служб ликвидируют последствия непогоды, пытаясь минимизировать ущерб и восстановить нормальные условия на улицах. Электросети Новосибирской области также подверглись сильным повреждениям: из-за ветра и обрыва проводов несколько районов, в том числе Мошковский и Сузунский, остались без света.
«Визуальное определение повреждений в таких метеоусловиях крайне затруднено, поэтому требуется время на полное восстановление электроснабжения, — сообщили в АО „РЭС“. — На данный момент на восстановительных работах задействованы более 150 человек и 60 единиц техники. Бригады работают в режиме повышенной готовности».
Из-за сложных погодных условий уже перекрыты несколько трасс для движения автобусов и грузовиков, так как гололёд представляет серьёзную опасность для водителей. Водителям и пешеходам советуют соблюдать максимальную осторожность и по возможности избегать улиц с высоким риском падения деревьев и конструкций.
МЧС предупреждает новосибирцев о необходимости осторожности при выходе на улицу. В ведомстве рекомендуют по возможности избегать нахождения возле деревьев, рекламных конструкций и строящихся объектов, поскольку порывы ветра могут спровоцировать новые обрушения и падения предметов.
Жителям рекомендуют внимательно следить за погодными прогнозами, а также ограничить передвижения по городу в условиях сложной погоды.
По данным синоптиков, штормовое предупреждение останется в силе до конца дня и на ночь 8 ноября. Прогнозы обещают дальнейшее усиление порывов ветра до 25 метров в секунду и осадки, переходящие в снег. Метеорологи предупреждают о начале формирования снежного покрова и устойчивой гололедицы, что усложнит движение транспорта как в самом Новосибирске, так и на дорогах области.
По данным Gismeteo, температура воздуха днем на улице составляет +4 градуса, но к завтрашнему дню уже похолодает до -2 градусов. Скорость ветра сейчас составляет 18 метров в секунду, завтра — 17 метров в секунду. Обильные снегопады начнутся уже с 9 ноября.