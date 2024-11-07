От этого срывает крышу: последствия мощного урагана в Новосибирске

Сильный ветер сорвал крышу с дома №42 по улице Крамского в Октябрьском районе. Конструкция рухнула на припаркованные автомобили, повредив как минимум две машины. Очевидцы сообщили, что обломки разбили люк на одной из машин и повредили боковое зеркало другой. По словам местных жителей, грохот был слышен за несколько сотен метров от места происшествия, что заставило многих покинуть свои офисы, чтобы увидеть масштабы разрушения.