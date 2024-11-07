Потравит даже общажных тараканов: сибирячки поделились секретами борьбы с рыжими

Тараканы это одни из самых неприятных и назойливых соседей, которые отравляют жизнь в буквальном смысле слова. Этих насекомых больше всего привлекает водопровод и мусор, поэтому квартиры являются для них идеальным местом обитания, которое обеспечивает их всем необходимым.