Потравит даже общажных тараканов: сибирячки поделились секретами борьбы с рыжими

Posted 7 ноября, 11:04
Published 7 ноября, 11:04
Modified 7 ноября, 11:04
Updated 7 ноября, 11:04
Тараканы это одни из самых неприятных и назойливых соседей, которые отравляют жизнь в буквальном смысле слова. Этих насекомых больше всего привлекает водопровод и мусор, поэтому квартиры являются для них идеальным местом обитания, которое обеспечивает их всем необходимым.
Жители Новосибирска рассказали, как они борются с этой напастью, поделившись своими лайфхаками в паблике ВК «Женский Новосибирск».
Как оказалось, среди разнообразных бытовых средств большим спросом пользуется порошок китайского производства:
«У нас нет животных и детей, но разложили на шкафы и под ними. Пропали рыжие».
«Плюсую за него, у меня только на кухне проблема была, насыпала за шкафы еще перед майскими, больше тьфу-тьфу»
«Если нет возможности уехать на время, то гель „Великий воин“. Борные шарики, дуст, тараканьи „домики“ с отравой в шкафах на кухне, под мойкой и т. д. Там, где не шарятся дети и животные) Ещë тараканы не любят резких запахов — хлорка, эфирные масла, лавровый лист могут отпугнуть их», — рекомендует полный набор средств Нина.
Неожиданным, но действенным лайфхаком стало средство для ухода за животными:
«Барс от блох для собак. Брызгаете везде, как и дихлофосом».
Многие отмечают, что пробуют все доступные средства, однако чтобы избавиться от тараканов люди решаются на кардинальные перемены:
«Мне от тараканов помог только переезд. Никакие машеньки, мелки, порошки, гели, спреи и прочие отравы не помогали. Не помогли и дезинсекторы, которые приезжали несколько раз и обрабатывали не только квартиру, но и подвал с мусоропроводом. И коллективная травля с соседями вместе не помогла».
Однако новосибирки не отчаиваются и пытаются использовать другие доступные средства. Хозяйки отмечают среди самых эффективных — «Форсайт», Дохлокс, Тарол Волкова, шарики на основе борной кислоты и мазь в шприце.
Ника особенно хвалит препарат Супер ФАС:
«Я вывела им. Но одно но, у меня они только зашли, я сразу им фаса забрызгала. Они прописаться ещё не успели. Но разводила не по инструкции, а пакет на 0.5л (в инструкции на литр) так мне в центре дезинфекции подсказали».
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