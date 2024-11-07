Психолог рассказала, как отличить кризис трёх лет от психических отклонений у ребенка

«Иногда даже детские психологи, которые не являются нейропсихологами, тоже могут путаться и думать, что это манипуляции ребенка. Если ребенок закатывается, и возникает сомнение, тут важно пойти либо к нейропсихологу, либо к детскому психиатру, либо к неврологу для того, чтобы ближе быть к истине. Если родители четко знают, что они с ребенком ведут себя последовательно, а ребенок всё равно ежедневно впадает в истерики, причем зацикленные, это, скорее всего, болезнь», — сказала психолог.