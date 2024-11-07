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Posted 7 ноября, 07:21

Published 7 ноября, 07:21

Modified 7 ноября, 07:23

Updated 7 ноября, 07:23

Людей похитили

Пять вымогателей пойдут под суд за похищение людей в Новосибирске

7 ноября 2024, 07:21
Фото: 1MI. Людей похитили
В Новосибирске будут судить банду вымогателей, которая похитила несколько людей и требовала с них деньги, подробности дали в СКР.

Все произошло в феврале 2024 года. Пять мужчин, возрастом от 20 до 29 лет, узнали о том, что у местных «обнальщиков» (те, кто обналичивает деньги с карт — Прим.ред), есть на счету 300 тысяч рублей. Тогда они решились на преступление ради денежных средств.

По версии следствия, молодые люди похитили двух «дропперов» прямо с улицы, в ЖК «Ясный берег» и привезли их на квартиру, которую сняли. Они требовали с обнальщиков деньги, но поняли, что средства находятся у двух других людей.

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Этим дропперам они назначили встречу на следующий день. Приехав на новосибирский вокзал, обвиняемые разбили стекла автомобиля у своих оппонентов, вытащили из машины, избили и применили травматический пистолет. Пострадавших они запихнули в свои машины и уехали в неизвестном направлении.

Преступление раскрыли. Подозреваемых обвинили в ряде нарушений закона: вымогательстве, похищении, незаконном лишении человека, краже. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд, который поставит финальную точку. Студенты избили сироту в новосибирском колледже.

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