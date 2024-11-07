Пять вымогателей пойдут под суд за похищение людей в Новосибирске

Все произошло в феврале 2024 года. Пять мужчин, возрастом от 20 до 29 лет, узнали о том, что у местных «обнальщиков» (те, кто обналичивает деньги с карт — Прим.ред), есть на счету 300 тысяч рублей. Тогда они решились на преступление ради денежных средств.