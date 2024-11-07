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Posted 7 ноября, 11:16

Published 7 ноября, 11:16

Modified 7 ноября, 11:18

Updated 7 ноября, 11:18

Ветер сохраняется

Разрушения после штормового ветра устраняют в Новосибирске

7 ноября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney. Ветер сохраняется
В Новосибирске на протяжении всего дня бушует штормовой ветер: мэрия проинформировала о происшествиях.

7 ноября в диспетчерскую поступило 21 обращение с жалобами на последствие сильнейшего ветра. В городе падали деревья, заборы, срывались крыши, обрывались провода.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 8 ноября. Мощный ветер оставил без света районы области. Последствия ЧП устраняли 150 человек.

В регионе перекрыли трассу «Иртыш». Движение в такую погоду запрещено. Усугубляет это и сильный гололед на дороге.

Штормовой ветер обрушился на Новосибирск
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