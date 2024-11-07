Разрушения после штормового ветра устраняют в Новосибирске

Posted 7 ноября, 11:16
Published 7 ноября, 11:16
Modified 7 ноября, 11:18
Updated 7 ноября, 11:18
7 ноября в диспетчерскую поступило 21 обращение с жалобами на последствие сильнейшего ветра. В городе падали деревья, заборы, срывались крыши, обрывались провода.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 8 ноября. Мощный ветер оставил без света районы области. Последствия ЧП устраняли 150 человек.
В регионе перекрыли трассу «Иртыш». Движение в такую погоду запрещено. Усугубляет это и сильный гололед на дороге.