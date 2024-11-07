Самолет из Сочи экстренно приземлился в Новосибирске

Posted 7 ноября, 05:38
Published 7 ноября, 05:38
Modified 7 ноября, 05:40
Updated 7 ноября, 05:40
Инцидент случился утром 7 ноября. Самолет, летевший из Сочи, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска. Направлялся он в соседний Омск. Там идет массовая задержка самолетов. В Новосибирске задержали прилет из Владивостока, Москвы и Тобольска.
Дело в том, что 7 ноября в Сибири дует штормовой ветер. В МЧС предупредили, что порывы могут достигать больше 25 метров в секунду. Такие погодные условия с дождем и снегом обещают на протяжении всего дня.
В Новосибирской области даже перекрыли несколько трасс. Движение по ним временно запрещено. На дорогах сохраняется гололед.