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Posted 7 ноября, 05:38

Published 7 ноября, 05:38

Modified 7 ноября, 05:40

Updated 7 ноября, 05:40

Ветер сильный

Самолет из Сочи экстренно приземлился в Новосибирске

7 ноября 2024, 05:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Ветер сильный

Самолет из Сочи экстренно приземлился в Новосибирске из-за непогоды

В Новосибирске сел самолет, летевший в другой регион: причину сообщили в аэропорту.

Инцидент случился утром 7 ноября. Самолет, летевший из Сочи, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска. Направлялся он в соседний Омск. Там идет массовая задержка самолетов. В Новосибирске задержали прилет из Владивостока, Москвы и Тобольска.

Дело в том, что 7 ноября в Сибири дует штормовой ветер. В МЧС предупредили, что порывы могут достигать больше 25 метров в секунду. Такие погодные условия с дождем и снегом обещают на протяжении всего дня.

В Новосибирской области даже перекрыли несколько трасс. Движение по ним временно запрещено. На дорогах сохраняется гололед.

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