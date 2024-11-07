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Posted 7 ноября, 09:09

Published 7 ноября, 09:09

Modified 7 ноября, 09:11

Updated 7 ноября, 09:11

Работа энергетиков

Шторм оставил без света 11 районов Новосибирской области

7 ноября 2024, 09:09
Фото: «Россети Новосибирск». Работа энергетиков

В Новосибирской области из-за урагана без света остались 11 районов

В результате мощного шторма, обрушившегося на Новосибирск 7 ноября, без электроснабжения остались дома в 11 районах Новосибирской области, сообщили в «Россети Новосибирск».

Сильный ветер привел к многочисленным авариям на линиях электропередач в Новосибирской области. Больше всего пострадали районы Мошковский, Сузунский, Северный и сама Новосибирская агломерация. Шквальные порывы ветра оборвали провода и повредили изоляторы, что стало причиной массовых отключений света.

В самом Новосибирск электроснабжение пропало в 489 жилых домах в Ленинском, Заельцовском, Кировском и Дзержинском районах. По данным портала «Мой Новосибирск», без света остались части домов на улицах Ракитной, Шоссейной, Бориса Богаткова, Воинской, Красном проспекте и других.

Энергетики Новосибирска и области немедленно приступили к ликвидации последствий. В режиме повышенной готовности работает 216 аварийных бригад, включающих более 630 специалистов, и задействовано 163 единицы техники. Для экстренного обеспечения электроснабжения подготовлены 11 передвижных дизельных генераторов, суммарная мощность которых составляет 2,72 МВт. По плану энергетиков, электроснабжение большинства домов должно быть восстановлено к 17 часам.

Местные метеорологи предупреждают, что порывы ветра 7 и 8 ноября могут достигать 25 метров в секунду, с усилением ночью. Эти погодные условия требуют от горожан и водителей особой осторожности.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Шторм#Энергетики#Аварии#Электроснабжение
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