Шторм оставил без света 11 районов Новосибирской области

Posted 7 ноября, 09:09
Published 7 ноября, 09:09
Modified 7 ноября, 09:11
Updated 7 ноября, 09:11
Сильный ветер привел к многочисленным авариям на линиях электропередач в Новосибирской области. Больше всего пострадали районы Мошковский, Сузунский, Северный и сама Новосибирская агломерация. Шквальные порывы ветра оборвали провода и повредили изоляторы, что стало причиной массовых отключений света.
В самом Новосибирск электроснабжение пропало в 489 жилых домах в Ленинском, Заельцовском, Кировском и Дзержинском районах. По данным портала «Мой Новосибирск», без света остались части домов на улицах Ракитной, Шоссейной, Бориса Богаткова, Воинской, Красном проспекте и других.
Энергетики Новосибирска и области немедленно приступили к ликвидации последствий. В режиме повышенной готовности работает 216 аварийных бригад, включающих более 630 специалистов, и задействовано 163 единицы техники. Для экстренного обеспечения электроснабжения подготовлены 11 передвижных дизельных генераторов, суммарная мощность которых составляет 2,72 МВт. По плану энергетиков, электроснабжение большинства домов должно быть восстановлено к 17 часам.
Местные метеорологи предупреждают, что порывы ветра 7 и 8 ноября могут достигать 25 метров в секунду, с усилением ночью. Эти погодные условия требуют от горожан и водителей особой осторожности.