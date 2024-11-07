Шторм оставил без света 11 районов Новосибирской области

Энергетики Новосибирска и области немедленно приступили к ликвидации последствий. В режиме повышенной готовности работает 216 аварийных бригад, включающих более 630 специалистов, и задействовано 163 единицы техники. Для экстренного обеспечения электроснабжения подготовлены 11 передвижных дизельных генераторов, суммарная мощность которых составляет 2,72 МВт. По плану энергетиков, электроснабжение большинства домов должно быть восстановлено к 17 часам.