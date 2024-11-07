Штормовой ветер обрушился на Новосибирскую область

По данным «Яндекс. Погоды», днем сегодня ожидается +2, а ночью -6. Весь день станет пасмурным, с осадками: дождем и снегом. Неблагоприятная погода продержится до конца этой недели. 8 ноября ожидается минусовая температура до -3 даже днем. Тем временем стал известен прогноз погоды на зиму.