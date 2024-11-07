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Posted 7 ноября, 05:25

Published 7 ноября, 05:25

Modified 7 ноября, 05:27

Updated 7 ноября, 05:27

Ветер в регионе сильный

Штормовой ветер обрушился на Новосибирскую область

7 ноября 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney. Ветер в регионе сильный
В Новосибирской области с самого утра дует сильный ветер, о чем передают читатели Atas.info.

7 ноября в регионе начал дуть сильный ветер. В МЧС предупреждали, что 7 и 8 числа его порывы могут достигать 25 метров каждую секунду.

Такая мощность может валить деревья, остановки, дорожные знаки. Также синоптики передавали мокрый снег и гололед.

Видео: atas.info.

По данным «Яндекс. Погоды», днем сегодня ожидается +2, а ночью -6. Весь день станет пасмурным, с осадками: дождем и снегом. Неблагоприятная погода продержится до конца этой недели. 8 ноября ожидается минусовая температура до -3 даже днем. Тем временем стал известен прогноз погоды на зиму.

Какой будет погода в Новосибирске на Новый год
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