Штормовой ветер обрушился на Новосибирскую область

Posted 7 ноября, 05:25
Published 7 ноября, 05:25
Modified 7 ноября, 05:27
Updated 7 ноября, 05:27
7 ноября в регионе начал дуть сильный ветер. В МЧС предупреждали, что 7 и 8 числа его порывы могут достигать 25 метров каждую секунду.
Такая мощность может валить деревья, остановки, дорожные знаки. Также синоптики передавали мокрый снег и гололед.
По данным «Яндекс. Погоды», днем сегодня ожидается +2, а ночью -6. Весь день станет пасмурным, с осадками: дождем и снегом. Неблагоприятная погода продержится до конца этой недели. 8 ноября ожидается минусовая температура до -3 даже днем. Тем временем стал известен прогноз погоды на зиму.