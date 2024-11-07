Силач-учитель из Новосибирска рассказал трогательную историю спасения в зоне СВО

На новый год, 1 января, он попал в страшную ситуацию. Вместе с сослуживцами их отправили на боевую задачу, но они попали под обстрел и дроны. Сослуживцы Ивана погибли, он сам был ранен, пишет КП-Новосибирск. Его вытащили из западни, отправили на реабилитацию.