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Posted 7 ноября, 07:50

Published 7 ноября, 07:50

Modified 7 ноября, 07:52

Updated 7 ноября, 07:52

Герой получил ранение и перенес операции

Силач-учитель из Новосибирска рассказал трогательную историю спасения в зоне СВО

7 ноября 2024, 07:50
Фото: 1MI. Герой получил ранение и перенес операции
Педагог из Новосибирска получил ранение в зоне СВО: он рассказал историю своего спасения.

Иван Никитин с детства занимался спортом. Он пошел работать в технический колледж педагогом. Там мужчина организовал тренажерный зал. Студенты к нему тянулись, бросали вредные привычки, шли работать, брались за ум.

Когда началась СВО, Иван своим примером показал студентам, как должен поступать настоящий патриот. В прошлом году он добровольно подписал контракт и служил в воздушных войсках. Там он получил позывной «Гиря», за любовь к спорту.

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На новый год, 1 января, он попал в страшную ситуацию. Вместе с сослуживцами их отправили на боевую задачу, но они попали под обстрел и дроны. Сослуживцы Ивана погибли, он сам был ранен, пишет КП-Новосибирск. Его вытащили из западни, отправили на реабилитацию.

Сейчас он в Новосибирске. Герой получил медаль «За отвагу». После восстановления он снова готов пройти медкомиссию, а если врачи ему не разрешат идти на передовую, то участник СВО готов помогать солдатам другим способом, работая инструктором БПЛА, на которого он отучился.

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