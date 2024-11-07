Сколько еще терпеть? Может ли магнитная буря 7 ноября стать последней в 2024 году

Сегодняшняя буря классифицируется как слабая, но её влияние может ощущаться многими людьми, особенно метеочувствительными. Магнитные бури делятся на пять уровней: от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). Бури класса G1 обычно приводят к незначительным колебаниям магнитного поля, однако могут вызывать дискомфорт у людей с ослабленным здоровьем и влиять на работу электроники и спутниковых систем.