Сколько еще терпеть? Может ли магнитная буря 7 ноября стать последней в 2024 году

Posted 7 ноября, 06:06
Published 7 ноября, 06:06
Modified 7 ноября, 06:08
Updated 7 ноября, 06:08
Магнитная буря началась с первой волны, зафиксированной 6 ноября около 20:00 по московскому времени и продолжавшейся до полуночи. Утром 7 ноября ожидается следующий всплеск, который продлится с 3:00 до 9:00 по МСК, а заключительная фаза — с 15:00 до 18:00. После этого, как ожидается, геомагнитная активность стабилизируется.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, вероятность геомагнитных возмущений сегодня составляет 40%, при этом риск сильного шторма — всего 10%. Предполагается, что эта буря может стать последней в ноябре. Но не исключено, что вспышки еще ожидаются в 2024 году.
Сегодняшняя буря классифицируется как слабая, но её влияние может ощущаться многими людьми, особенно метеочувствительными. Магнитные бури делятся на пять уровней: от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). Бури класса G1 обычно приводят к незначительным колебаниям магнитного поля, однако могут вызывать дискомфорт у людей с ослабленным здоровьем и влиять на работу электроники и спутниковых систем.
Из-за усиления геомагнитной активности у метеочувствительных людей могут возникать неприятные симптомы, такие как:
Особое внимание к своему здоровью в такие дни следует уделять людям с хроническими заболеваниями, нарушением кровообращения и пожилым. Важно помнить, что научное сообщество не пришло к окончательному мнению о влиянии магнитных бурь на здоровье, но медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Чтобы минимизировать возможные последствия, специалисты советуют: