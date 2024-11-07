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Posted 7 ноября, 06:06

Published 7 ноября, 06:06

Modified 7 ноября, 06:08

Updated 7 ноября, 06:08

Метеозависмым следует приготовиться

Сколько еще терпеть? Может ли магнитная буря 7 ноября стать последней в 2024 году

7 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI. Метеозависмым следует приготовиться

Новосибирск накрыла сильная магнитная буря 7 ноября

В четверг 7 ноября 2024 года, Землю накроет магнитная буря уровня G1, которая продлится несколько часов. Российские астрофизики предупреждают о возмущениях в магнитосфере планеты, которые начались еще вечером 6 ноября и достигнут своего пика к вечеру.

График вспышек и продолжительность бури

Магнитная буря началась с первой волны, зафиксированной 6 ноября около 20:00 по московскому времени и продолжавшейся до полуночи. Утром 7 ноября ожидается следующий всплеск, который продлится с 3:00 до 9:00 по МСК, а заключительная фаза — с 15:00 до 18:00. После этого, как ожидается, геомагнитная активность стабилизируется.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, вероятность геомагнитных возмущений сегодня составляет 40%, при этом риск сильного шторма — всего 10%. Предполагается, что эта буря может стать последней в ноябре. Но не исключено, что вспышки еще ожидаются в 2024 году.

Что такое магнитная буря уровня G1?

Сегодняшняя буря классифицируется как слабая, но её влияние может ощущаться многими людьми, особенно метеочувствительными. Магнитные бури делятся на пять уровней: от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). Бури класса G1 обычно приводят к незначительным колебаниям магнитного поля, однако могут вызывать дискомфорт у людей с ослабленным здоровьем и влиять на работу электроники и спутниковых систем.

Состояние солнцаСостояние солнца
Состояние солнца. Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Как магнитные бури влияют на организм?

Из-за усиления геомагнитной активности у метеочувствительных людей могут возникать неприятные симптомы, такие как:

  • головные боли;
  • слабость и утомляемость;
  • скачки артериального давления;
  • обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Особое внимание к своему здоровью в такие дни следует уделять людям с хроническими заболеваниями, нарушением кровообращения и пожилым. Важно помнить, что научное сообщество не пришло к окончательному мнению о влиянии магнитных бурь на здоровье, но медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Магнитные бури влияют на самочувствиеМагнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури влияют на самочувствие. Фото: Изображение Midjourney

Советы медиков: как снизить влияние магнитной бури

Чтобы минимизировать возможные последствия, специалисты советуют:

  1. Сократить физические нагрузки. В дни магнитных бурь избегайте интенсивных тренировок и тяжелого труда.
  2. Обеспечить полноценный сон. Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки, это поможет организму адаптироваться к изменениям.
  3. Питаться сбалансировано. Избегайте жирных и жареных блюд, отдавая предпочтение свежим овощам, фруктам и легким продуктам.
  4. Чаще гулять на свежем воздухе. Это укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает самочувствие.
  5. Избегать стресса. Психологическое напряжение усугубляет влияние магнитных бурь, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и расслабляться.
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Здоровье#Астрономия#Магнитная буря#Прогнозы#Геомагнитная активность
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