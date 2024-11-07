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Posted 7 ноября, 03:28

Published 7 ноября, 03:28

Modified 7 ноября, 03:30

Updated 7 ноября, 03:30

Холодно будет в Новосибирске

Снег и холод: какой будет зима 2024-2025

7 ноября 2024, 03:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Холодно будет в Новосибирске

Стало известно, какая будет зима в Новосибирске

В Новосибирской области синоптики представили прогноз погоды в зимний период времени.

Сайт World-Weather представил прогноз на зиму. По усредненным данным, сильнейших морозов не ожидается. В декабре средняя температура составит -10 днем. Будет пасмурно. Во второй декаде месяца похолодает до -17. На Новый год ожидается -12.

В январе лютых морозов не предвидится. Днем может холодать до -16, ночью до -19. Дни также станут больше пасмурными, чем ясными.

В феврале прогнозируют до -18 ночью. Днем в Сибири похолодает до -14, что странно для этого месяца. Вероятно, прогноз еще изменится и зимой придут морозы. Некоторые сервисы обещают похолодание до -36.

Какой будет погода в Новосибирске на Новый год
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Зима#Мороз
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