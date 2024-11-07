Снег и холод: какой будет зима 2024-2025

Posted 7 ноября, 03:28
Published 7 ноября, 03:28
Modified 7 ноября, 03:30
Updated 7 ноября, 03:30
Сайт World-Weather представил прогноз на зиму. По усредненным данным, сильнейших морозов не ожидается. В декабре средняя температура составит -10 днем. Будет пасмурно. Во второй декаде месяца похолодает до -17. На Новый год ожидается -12.
В январе лютых морозов не предвидится. Днем может холодать до -16, ночью до -19. Дни также станут больше пасмурными, чем ясными.
В феврале прогнозируют до -18 ночью. Днем в Сибири похолодает до -14, что странно для этого месяца. Вероятно, прогноз еще изменится и зимой придут морозы. Некоторые сервисы обещают похолодание до -36.