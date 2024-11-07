ТОП-5 самых убыточных компаний Новосибирской области — потеряны миллиарды рублей

Основные направления деятельности «Русагромаркета» — оптовая торговля продуктами питания. В 2021 году на территории промышленно-логистического парка на Омском тракте с помпой, в присутствии губернатора Андрея Травникова, был открыт оптово-розничный центр. Но спустя три года он так и не заработал в полную силу, основными его клиентами стали немногочисленные представители мелкой розницы, часть логистических терминалов попросту простаивает.