ТОП-5 самых убыточных компаний Новосибирской области — потеряны миллиарды рублей

Posted 7 ноября, 05:47
Published 7 ноября, 05:47
Modified 7 ноября, 05:49
Updated 7 ноября, 05:49
Редакция Atas.Info при помощи инструментов справочно-аналитической платформы СПАРК изучила экономическую деятельность новосибирских компаний по итогам 2023 года. Мы выбрали пять компаний, которые показали максимальный размер убытков. И этот антирейтинг оказала весьма неожиданным.
ООО «ВПК-Ойл» лидирует по размеру чистого годового убытка — 3, 49 млрд рублей. При этом стоимость чистых активов по итогам 2023 года упала на 1, 688 млрд рублей. Компания владеет Коченевским нефтеперерабатыфвающим заводом, «первым и единственным в Новосибирской области», как сказано на официальном сайте предприятия. Завод выпускает несколько видов бензина и дизельного топлива, топочный мазут и строительный битум.
ООО «ВПК-Ойл» зарегистрировано в 2005 году, относится к категории крупных предприятий. Единоличным владельцем компании является московское АО «Холдинговая компания „Эволюция“, которое принадлежит бизнесмену Алексею Инкину.
На второй строчке антирейтинга располагается ООО «Плазмокатализ», известная на рынке под брендом OCSiAl. Чистый убыток инновационной компании по производству графеновых нанотрубок и расположенной в одном из зданий Технопарка в Академгородке, составил 2, 481 млрд рублей.
Товарный знак OCSiAl принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании MCD Technologies S.A.R. L. Ее основатели — новосибирский ученый Михаил Предтеченский, бывший депутат горсовета Красноярска Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский.
99,97% ООО «Плазмокатализ» находится во владении еще одной компании из Люксембурга, Long Life Technologies S.A.
В 2020 году в Новосибирске под брендом OCSiAl была запущена крупнейшая в мире установка по синтезу графеновых нанотрубок. Это материал, благодаря своим уникальным свойствам, позволяет достигать технологических прорывов во многих отраслях экономики.
Предполагалось дальнейшее расширение производства, однако после введения в 2022 году западных санкций компания отказалась от своих планов.
На третьей строчке расположилось АО «ЦК», ушедшее в 2023 году в минус на 834,9 млн рублей. Микропредприятие, основанное еще в 1992 году, занимается оказанием консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и помогает в управлении финансово-промышленными структурами.
Компания относится к категории непубличных акционерных обществ, то есть, не раскрывает своих владельцев. Известно, что в 2011 году «ЦК» принадлежало кипрской «ЭЗНИВ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», а в 2014 весь пакет акций отошел в собственность ООО «ДНК», зарегистрированного в Новосибирске.
100-процентным владельцем ООО «ДНК» является известный новосибирский бизнесмен, основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким.
В 2024 году «ЦК», подконтрольная Киму, приобрела лизинговую и факторинговую дочерние компании концерна Volkswagen, работающие на территории России. Во владении АО «ЦК» также находится 100 процентная доля ExpoMobility, которая занимается операционной арендой транспортных средств.
ООО «Русагромаркет-Новосибирск» отчиталось об убытках в размере 727,6 млн. Компания не первый год работает с отрицательными финансовыми показателями. А между тем, на нее возлагались большие надежды, ее даже называли «могильщиком Хилокского рынка».
Основные направления деятельности «Русагромаркета» — оптовая торговля продуктами питания. В 2021 году на территории промышленно-логистического парка на Омском тракте с помпой, в присутствии губернатора Андрея Травникова, был открыт оптово-розничный центр. Но спустя три года он так и не заработал в полную силу, основными его клиентами стали немногочисленные представители мелкой розницы, часть логистических терминалов попросту простаивает.
Новосибирская компания является 100-процентной «дочкой» московского ООО «Русагромаркет-Холдинг», а конечным бенефициаром «Русагромаркет-Новосибирск» выступает бизнесмен Самвел Карапетян. Через цепочку фирм-посредников ему принадлежит контрольный пакет акций.
Замыкает пятерку самых убыточных новосибирских компаний ООО «Сибирская академия молочных наук» — ее отрицательный показатель прибыли составляет 658,5 млн рублей. Она занималась строительством завода по переработке молока в селе Пайвино Маслянинского района. Реализация проекта затянулась гораздо дольше первоначальных сроков из-за финансовых сложностей агрохолдинга «Эконива», куда входит «Академия».
Основным владельцем агрохолдинга (98%) является немецкая компания Ekosem-Agrar AG, зарегистрированная в земле Баден-Вюртемберг. Еще один процент акций принадлежит российскому гражданину Штефану Дюрру, оставшийся пакет — ООО РСХБ-Финанс.
«Эконива» — крупнейший в России производитель сырого молока, холдингу принадлежат 40 животноводческих предприятий в 13 российских регионах.
Деятельность дочерних компаний «Эконивы» на территории Маслянинского района не раз становилась мишенью для критики гражданских активистов. Представителей агрохолдинга обвиняли в порче дорог и загрязнении природы.