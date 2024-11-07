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Posted 7 ноября, 04:32

Published 7 ноября, 04:32

Modified 7 ноября, 04:34

Updated 7 ноября, 04:34

Морской проспект в Академгородке

В Академгородке станет светло: к 2025 году установят 300 современных фонарей

7 ноября 2024, 04:32
Фото: Мэрия Новосибирска. Морской проспект в Академгородке

Более 300 современных фонарей появятся в новосибирском Академгородке

В Академгородке началась масштабная реконструкция уличного освещения, которая охватит несколько ключевых улиц и продлится до конца следующего года.

Реконструкция стала необходимой, поскольку старые опоры и светильники, установленные еще в 60-е годы, уже износились. В 2024 году новые фонари появятся на проспекте Строителей и Морском проспекте. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично проконтролировал текущий ход работ, подчеркнув, что в условиях короткого зимнего дня, характерного для Сибири, качественное освещение — это не только удобство, но и гарантия безопасности.

«Начинаем поэтапно модернизировать систему освещения в Академгородке. Проект большой и важный. Старые опоры монтировались в 60-х годах прошлого века, они уже себя изжили. Строительство новой сети ведётся по принципу „чистого неба“, то есть электрические сети, кабели связи и других операторов, которые обычно располагаются на опорах освещения, будут перенесены в специально построенную кабельную канализацию», — отметил Максим Кудрявцев.

Новый принцип не только улучшит внешний вид улиц, избавив их от множества проводов, но и сократит риск повреждений кабелей в результате погодных условий или внешних воздействий.

На текущий момент подрядчик ООО «Промлед 02» выполнил около 20% запланированных работ. Сейчас завершаются земляные работы на проспекте Строителей, где проложены каналы для кабельной канализации. Все необходимые кабели, включая силовые и светофорные, будут помещены под землю.

«Планируем до 26 ноября завершить все земляные работы, останется установка опор и подключение светильников. До нового года планируем две улицы осветить, — уточнил заместитель директора ООО „Промлед 02“ Азиз Матанов. — На следующий год планируем демонтировать старые опоры и выполнить благоустройство».

Проект предусматривает установку около 300 современных опор — как металлических, так и композитных, которые обладают большей устойчивостью к погодным условиям. На этих опорах будет размещено более 500 светильников, отличающихся высокой энергоэффективностью. Это позволит сократить расходы на электроэнергию, а также снизить уровень светового загрязнения, благодаря направленному свету, который эффективно освещает дорожные и пешеходные зоны.

После завершения этапа установки новых светильников на проспекте Строителей и Морском проспекте, реконструкция продолжится в 2025 году на следующих улицах Терешковой, Пирогова и на Университетском проспект.

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