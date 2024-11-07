В Академгородке станет светло: к 2025 году установят 300 современных фонарей

«Начинаем поэтапно модернизировать систему освещения в Академгородке. Проект большой и важный. Старые опоры монтировались в 60-х годах прошлого века, они уже себя изжили. Строительство новой сети ведётся по принципу „чистого неба“, то есть электрические сети, кабели связи и других операторов, которые обычно располагаются на опорах освещения, будут перенесены в специально построенную кабельную канализацию», — отметил Максим Кудрявцев.