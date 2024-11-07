В Новосибирске 7-летняя девочка получила сильные ожоги, застряв в батарее

Ранее сотрудники МАСС спасли потерявшегося кота. Животное находилось на острове Кораблик и не могло самостоятельно перебраться на берег. Специалисты несколько дней пытались выманить его сосисками. В итоге кота удалось спасти, и его приручила местная жительница, о которой мы уже рассказывали ранее.