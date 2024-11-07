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Posted 7 ноября, 02:50

Published 7 ноября, 02:50

Modified 7 ноября, 02:54

Updated 7 ноября, 02:54

Батареи в доме

В Новосибирске 7-летняя девочка получила сильные ожоги, застряв в батарее

7 ноября 2024, 02:50
Фото: 1MI. Батареи в доме
Девочка в Новосибирске застряла в трубах — так сильно, что потребовалась помощь, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Инцидент произошел во второй половине дня в среду 6 ноябоя. Как сообщили в МАСС по Новосибирску, спасатели выезжали на вызов в 17:00 в Калининский район на улицу Тюленина.

«Как пояснила мама, девочка позвонила ей на работу и сообщила, что не может вытащить ногу, которая застряла у неё в батарее. Мама тут же поехала домой и вызвала спасателей», — рассказали в МАСС.

Девочка 2017 года застрял в металлических трубах отопление. Ее нога оказалась зажата между двумя из них. Ногу в итоге вытащили, но ребенок успел получить ожог II степени — его передали в руки медиков. На работы потратили полчаса.

Девочка застряла в трубахДевочка застряла в трубах
Девочка застряла в трубахДевочка застряла в трубах
Девочка застряла в трубах. Фото: МАСС

Ранее сотрудники МАСС спасли потерявшегося кота. Животное находилось на острове Кораблик и не могло самостоятельно перебраться на берег. Специалисты несколько дней пытались выманить его сосисками. В итоге кота удалось спасти, и его приручила местная жительница, о которой мы уже рассказывали ранее.

Испуганного кота спас пожарный из горящего дома в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Дети#Помощь#Ожоги#Травма
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