В Новосибирске 7-летняя девочка получила сильные ожоги, застряв в батарее

Posted 7 ноября, 02:50
Published 7 ноября, 02:50
Modified 7 ноября, 02:54
Updated 7 ноября, 02:54
Инцидент произошел во второй половине дня в среду 6 ноябоя. Как сообщили в МАСС по Новосибирску, спасатели выезжали на вызов в 17:00 в Калининский район на улицу Тюленина.
«Как пояснила мама, девочка позвонила ей на работу и сообщила, что не может вытащить ногу, которая застряла у неё в батарее. Мама тут же поехала домой и вызвала спасателей», — рассказали в МАСС.
Девочка 2017 года застрял в металлических трубах отопление. Ее нога оказалась зажата между двумя из них. Ногу в итоге вытащили, но ребенок успел получить ожог II степени — его передали в руки медиков. На работы потратили полчаса.
Ранее сотрудники МАСС спасли потерявшегося кота. Животное находилось на острове Кораблик и не могло самостоятельно перебраться на берег. Специалисты несколько дней пытались выманить его сосисками. В итоге кота удалось спасти, и его приручила местная жительница, о которой мы уже рассказывали ранее.