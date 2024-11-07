В Новосибирске кредиторы аквапарка сменили конкурсного управляющего

Осенью силовики арестовали пять человек, среди которых были бывший руководитель «ВДТ-Строй» Дмитрий Воронин, заместитель директора АСВ Александр Попелюх и новосибирский миллиардер Эдуард Таран. По версии следствия, аквапарк был передан на управление компании по сниженным арендным платежам. В результате реальный доход, который должен был попасть в конкурсную массу, был распределен между участниками сделки. На данный момент известно о причиненном ущербе на сумму более 200 млн рублей.