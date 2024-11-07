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Posted 7 ноября, 11:41

Published 7 ноября, 11:41

Modified 7 ноября, 12:43

Updated 7 ноября, 12:43

У аквапарка новый управляющий

В Новосибирске кредиторы аквапарка сменили конкурсного управляющего

7 ноября 2024, 11:41
Фото: 2ГИС. У аквапарка новый управляющий
У управляющего новосибирского аквапарка сменился руководитель после скандала с задержаниями, сообщается в протоколе собрания кредиторов, опубликованном на «Федресурсе».

В компании-владельце аквапарка в Новосибирске — ООО «ВДТ-Строй» — выбрали другого управляющего. Место Дмитрия Воронина, находящегося под домашним арестом по обвинениям в крупных мошенничествах, занял Артем Кильчик.

ООО «ВДТ-Строй», которое принадлежит известному застройщику из Новосибирска Петру Овчинникову, начиная с 2020 года находится в процессе банкротства. Основным активом, оставшимся в компании, является аквапарк «Аквамир», который несколько лет назад из-за финансовых проблем «ВДТ-Строй» передал главному кредитору — «Межтопэнергобанку». Затем кредитор, также оказавшийся в состоянии банкротства, вынужден был передать аквапарк в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Осенью силовики арестовали пять человек, среди которых были бывший руководитель «ВДТ-Строй» Дмитрий Воронин, заместитель директора АСВ Александр Попелюх и новосибирский миллиардер Эдуард Таран. По версии следствия, аквапарк был передан на управление компании по сниженным арендным платежам. В результате реальный доход, который должен был попасть в конкурсную массу, был распределен между участниками сделки. На данный момент известно о причиненном ущербе на сумму более 200 млн рублей.

Стало известно, судьбу новосибирского аквапарка смогут решить только в Москве
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Банкротство#Скандал#Мошенничество#Арест#Аквапарк
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