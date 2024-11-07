В Новосибирске на сутки задержали вылет самолета в Дубай

Posted 7 ноября, 07:56
Published 7 ноября, 07:56
Modified 7 ноября, 07:58
Updated 7 ноября, 07:58
Вылет должен был пройти утром 6 ноября. Пассажиры направлялись из аэропорта Толмачево в Дубай. Однако самолет никуда не взлетел.
Новосибирцы томительно ждали отправку лайнера и дождались этого только 7 ноября. Он вылетел около 10 утра. Перевозку осуществляла компания Flydubai. По какой причине произошла задержка на сутки, не уточняется.
Отметим, что в регионе с ночи сохраняется ураган. За окном сильный ветер, снег, дождь. Самолет не долетел до Омска и вынужденно сел в столице Сибири.