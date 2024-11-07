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Posted 7 ноября, 07:56

Published 7 ноября, 07:56

Modified 7 ноября, 07:58

Updated 7 ноября, 07:58

Пассажиры не могли вовремя вылететь

В Новосибирске на сутки задержали вылет самолета в Дубай

7 ноября 2024, 07:56
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Пассажиры не могли вовремя вылететь
В Новосибирске пассажиры сутки ждали вылет самолета до ОАЭ, о чем свидетельствовали данные онлайн-табло.

Вылет должен был пройти утром 6 ноября. Пассажиры направлялись из аэропорта Толмачево в Дубай. Однако самолет никуда не взлетел.

Новосибирцы томительно ждали отправку лайнера и дождались этого только 7 ноября. Он вылетел около 10 утра. Перевозку осуществляла компания Flydubai. По какой причине произошла задержка на сутки, не уточняется.

Отметим, что в регионе с ночи сохраняется ураган. За окном сильный ветер, снег, дождь. Самолет не долетел до Омска и вынужденно сел в столице Сибири.

Штормовой ветер обрушился на Новосибирскую область
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Пассажиры#Дубай
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