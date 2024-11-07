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Posted 7 ноября, 10:04

Published 7 ноября, 10:04

Modified 7 ноября, 10:06

Updated 7 ноября, 10:06

Остановка на станции «Спортивная»

В Новосибирске планируют создать перехватывающую парковку у «Сибирь-Арены»

7 ноября 2024, 10:04
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Остановка на станции «Спортивная»
Власти Новосибирска рассматривают возможность организации перехватывающей парковки рядом с «Сибирь-Ареной», что позволит автовладельцам оставлять свои машины перед пересадкой на общественный транспорт. Предложение выдвинули на заседании комиссии по транспорту Общественного экспертного совета.

Члены комиссии отметили, что с появлением станции метро «Спортивная» зона вокруг «Сибирь-Арены» станет привлекательной для перехватывающей парковки, поскольку это позволит людям оставить автомобили и продолжить путь на метро. Эта идея согласуется с общим планом городского департамента транспорта, нацеленного на создание сети перехватывающих парковок.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев пояснил, что создание перехватывающих парковок начнется с левобережной части города. Подходящие территории были найдены, в частности, в районах «Чистая слобода» и «Радуга Сибири», а также в зонах, примыкающих к остановочным платформам «Ипподром» и «Западная площадка», передает его слова Infopro54.

По словам Кодалаева, мэрии удалось достигнуть договоренности с РЖД о передаче земельных участков в аренду по символической стоимости — всего 10-20 рублей за гектар. Теперь перед муниципалитетом стоит задача определения границ участков и разработки проектной документации.

Участники комиссии подчеркнули, что для успешного внедрения перехватывающих парковок важно увеличить частоту движения городской электрички. Сегодня электрички проходят раз в полчаса, и эксперты считают, что для улучшения транспортной доступности необходимо сократить интервал между рейсами. Представители компании «Экспресс-пригород» выразили готовность принять участие в развитии этой программы.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#ЛДС#Авто#Парковка#Сибирь-Арена
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