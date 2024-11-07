В Новосибирске планируют создать перехватывающую парковку у «Сибирь-Арены»

Posted 7 ноября, 10:04
Published 7 ноября, 10:04
Modified 7 ноября, 10:06
Updated 7 ноября, 10:06
Члены комиссии отметили, что с появлением станции метро «Спортивная» зона вокруг «Сибирь-Арены» станет привлекательной для перехватывающей парковки, поскольку это позволит людям оставить автомобили и продолжить путь на метро. Эта идея согласуется с общим планом городского департамента транспорта, нацеленного на создание сети перехватывающих парковок.
Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев пояснил, что создание перехватывающих парковок начнется с левобережной части города. Подходящие территории были найдены, в частности, в районах «Чистая слобода» и «Радуга Сибири», а также в зонах, примыкающих к остановочным платформам «Ипподром» и «Западная площадка», передает его слова Infopro54.
По словам Кодалаева, мэрии удалось достигнуть договоренности с РЖД о передаче земельных участков в аренду по символической стоимости — всего 10-20 рублей за гектар. Теперь перед муниципалитетом стоит задача определения границ участков и разработки проектной документации.
Участники комиссии подчеркнули, что для успешного внедрения перехватывающих парковок важно увеличить частоту движения городской электрички. Сегодня электрички проходят раз в полчаса, и эксперты считают, что для улучшения транспортной доступности необходимо сократить интервал между рейсами. Представители компании «Экспресс-пригород» выразили готовность принять участие в развитии этой программы.