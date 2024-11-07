В Новосибирске планируют создать перехватывающую парковку у «Сибирь-Арены»

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев пояснил, что создание перехватывающих парковок начнется с левобережной части города. Подходящие территории были найдены, в частности, в районах «Чистая слобода» и «Радуга Сибири», а также в зонах, примыкающих к остановочным платформам «Ипподром» и «Западная площадка», передает его слова Infopro54.