В Новосибирской области из-за метели перекрыли трассу

Posted 7 ноября, 10:11
Published 7 ноября, 10:11
Modified 7 ноября, 10:13
Updated 7 ноября, 10:13
Перекрытой оказалась трасса Р-254 «Иртыш» на участке с 947-го по 1454-й километр. Ограничение, введенное Федеральным управлением автодорог «Сибуправдор», действует с 16:00 до 21:00. Запрет распространяется как на пассажирский, так и на грузовой транспорт. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: в регионе фиксируются порывы ветра до 25 м/с, обильный снегопад и ограниченная видимость, местами достигающая всего 50 метров.
В случае ухудшения погоды время действия ограничений будет продлено. Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области призывают водителей, особенно на легковых автомобилях, избегать дальних поездок по возможности, чтобы снизить риск аварий и задержек на дорогах.
Подобная ситуация наблюдается и в Курганской области, где также перекрывают ключевые трассы для обеспечения безопасности в условиях сложной обстановки на дорогах. В регионе ограничения также ввели на трассах до Новосибирской области.