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Posted 7 ноября, 10:11

Published 7 ноября, 10:11

Modified 7 ноября, 10:13

Updated 7 ноября, 10:13

Автомобили в метель

В Новосибирской области из-за метели перекрыли трассу

7 ноября 2024, 10:11
Фото: 1MI. Автомобили в метель
В Новосибирской области ограничено движение по федеральной трассе. Причиной стал сильный ветер и снегопад, которые могут спровоцировать аварийные ситуации.

Перекрытой оказалась трасса Р-254 «Иртыш» на участке с 947-го по 1454-й километр. Ограничение, введенное Федеральным управлением автодорог «Сибуправдор», действует с 16:00 до 21:00. Запрет распространяется как на пассажирский, так и на грузовой транспорт. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: в регионе фиксируются порывы ветра до 25 м/с, обильный снегопад и ограниченная видимость, местами достигающая всего 50 метров.

В случае ухудшения погоды время действия ограничений будет продлено. Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области призывают водителей, особенно на легковых автомобилях, избегать дальних поездок по возможности, чтобы снизить риск аварий и задержек на дорогах.

Подобная ситуация наблюдается и в Курганской области, где также перекрывают ключевые трассы для обеспечения безопасности в условиях сложной обстановки на дорогах. В регионе ограничения также ввели на трассах до Новосибирской области.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Трасса#Ветер#Метель#Ограничение движения#Снегопад
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