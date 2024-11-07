В Новосибирской области из-за метели перекрыли трассу

Перекрытой оказалась трасса Р-254 «Иртыш» на участке с 947-го по 1454-й километр. Ограничение, введенное Федеральным управлением автодорог «Сибуправдор», действует с 16:00 до 21:00. Запрет распространяется как на пассажирский, так и на грузовой транспорт. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: в регионе фиксируются порывы ветра до 25 м/с, обильный снегопад и ограниченная видимость, местами достигающая всего 50 метров.