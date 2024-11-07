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Posted 7 ноября, 05:18

Published 7 ноября, 05:18

Modified 7 ноября, 05:20

Updated 7 ноября, 05:20

Подросток погиб

В Новосибирской области поезд сбил школьника в наушниках

7 ноября 2024, 05:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Подросток погиб
Несовершеннолетний погиб под колесами поезда в Новосибирской области, о чем сообщила транспортная полиция.

Все случилось в Коченевском районе. На ж/д станции Чик ехал поезд. Внезапно пути решил перейти школьник.

Мальчик шел в наушниках и не видел грузовой состав. Ему сигналил машинист, но бесполезно. Трагедии избежать не удалось. Экстренное торможение тоже не помогло.

Подросток погиб, когда скорая не успела даже приехать. Ему было 13 лет. Теперь следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

На другой станции пенсионерке отрезало ноги: она полезла под поезд, чтобы сократить свой путь.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Подростки#18+#Коченевский район
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