В Новосибирской области поезд сбил школьника в наушниках

Posted 7 ноября, 05:18
Published 7 ноября, 05:18
Modified 7 ноября, 05:20
Updated 7 ноября, 05:20
Все случилось в Коченевском районе. На ж/д станции Чик ехал поезд. Внезапно пути решил перейти школьник.
Мальчик шел в наушниках и не видел грузовой состав. Ему сигналил машинист, но бесполезно. Трагедии избежать не удалось. Экстренное торможение тоже не помогло.
Подросток погиб, когда скорая не успела даже приехать. Ему было 13 лет. Теперь следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
На другой станции пенсионерке отрезало ноги: она полезла под поезд, чтобы сократить свой путь.